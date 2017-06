A csütörtök délutáni szikrázó napsütésben tizenhat zászlót vivő lovas állt szemben egymással a bekerített pályán, Orza Călin rendező vezényszavait követve a csatajelenetek néhány részletét próbálták. A fiatalok a vágta korábbi záró előadásaiban is közreműködtek, így mára jól összeszokott, kitartó csapatként sorakoznak a próbán – ezt maga a rendező, illetve a szervezők is hangsúlyozták tájékoztatójukon. A csillagösvény népe produkció dramaturgja, forgatókönyvírója Prezsmer Boglárka, a darab történelmi, művészettörténeti, művelődéstörténeti hátteréért, a vizuális elemek megtervezéséért és kivitelezéséért pedig Kádár Elemér felel. A jelmezeket a Háromszék Táncegyüttessel számos alkalommal együttműködő Furik Rita tervezi, a zeneszerző Kövi Arthur Bálint. Az előadás egyébként jelentős tánckart vonultat fel – a Háromszék Táncegyüttestől és a Perkő Táncegyüttestől tíz-tíz pár, továbbá két sepsiszentgyörgyi amatőr táncegyüttes, valamint az M Stúdió négy művésze, összesen mintegy ötven-hatvan fő –, a darab húsz lovasához az utolsó körben a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület ló-lovas párosai is csatlakoznak. Orza Călin kiemelte, lelkesen fogadta felkérésüket és jövő héten társul hozzájuk Mészáros Gábor szabadkai színész, ő lesz a regélő, mesélő táltos, aki emlékezései során visszakalauzol bennünket a múltba, a honfoglalás kori időkbe. Ízelítőként elmondta: az előadásban három csatajelenet is lesz, ezekben egyszerre szerepelnek a táncosok, a Vadon és a Barabás Lovarda lovasai, illetve Pászka Lehel is társaival – mindezek összehangolása nagyon precíz munkát igényel. A szél miatt minimális díszletet terveznek felállítani az előadás helyszínén, és az eredeti elképzeléstől eltérően, ugyanezen oknál fogva kellett lemondani az élő zenéről is, így az CD-ről hallható majd, ugyanakkor a látványt lézervetítéssel fokozzák.

Demeter János, a Vadon Egyesület elnöke fontosnak tartja, hogy picit másképpen, modern eszközökkel is megmutassuk magunkat, mert „akkor valószínű, még jobban meg tudjuk szerettetni magunkat a világgal” – fogalmazott. Háromszék világrekorder lovasíjásza, Pászka Lehel kiemelte, a lovas táncszínházi előadásban a magyarság múltja, az azt végigkísérő harci útjuk erőteljesen megjelenik. Már tavaly gyakorlatozni kezdtek, hogy a harci jelenetek végül összeálljanak – ezekben olyan lovasok szerepelnek, akikkel már korábban is dolgoztak. „Mindenkin azt látom, teljes erőbedobással állnak a munkához, felkészültek egy remek produkcióra, és ez jó érzés” – szögezte le.