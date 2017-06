A héten immár másodjára pusztított a medve Zabolán. A hét eleji támadás után tegnap hajnalban Zsidó Attila gazdaságát támadta meg, és három sertéssel végzett. Demes Botond alpolgármester – aki maga is régi vadász – úgy véli: a nyomokból ítélve ugyanarról a vadállatról van szó. Félő, hogy a következő áldozat akár ember is lehet – kongatta meg a vészharangot az elöljáró.

Zsidó Attila vállalkozó, mezőgazdász farmján éjjel egy óra körül az egyik alkalmazott vette észre, hogy nagy a mozgolódás a disznóólban. Riasztotta a gazdát: a medvét ott találták az istálló mögött, éppen egy több mint százkilós disznót marcangolt, kutyákkal, lámpákkal, kövek dobálásával próbálták elűzni.

A helyszínelésnél kiderült, először a szarvasmarhák istállójába próbált betörni. Nem sikerült, így a disznók részlegé­ben támadott. Az épületben két harminckilós süldőt kapott el (a többtucatnyi közül). Nem csak támadta – meg is ette az áldozatait. Ezután egy több mint százkilós disznót vett célba, kivitte az istállóból, körmeivel felhasogatta, fogával széttépte a védtelen állatot, amely még élt, amikor a gazdának és embereinek sikerült elhajtaniuk a vadat, így kegyelemdöféssel vetettek véget szenvedéseinek.

Azon az erdőrészen, ahol tanyázik a medve, sok rókagomba terem. A falubeliek ott is gombásznak, szinte biztosra vehető, hogy a következő áldozat ember lesz, de a faluban is támadhat – vélekedett Demes. Egyetlen megoldás van: mielőtt tragédia következne be, kilövési engedélyt kell kapni a veszélyes medve semlegesítésére – összegzett.

Péterfy László, a kézdivásárhelyi magánerdészet vezetője elmondta, jegyezték az esetet, hétfőn ül össze a bizottság, mely javasolhatja a veszélyes medve kilövésének engedélyezését. Az engedélyt a környezetvédelmi minisztérium bocsáthatja ki, így az eljárás nem hozhat megoldást egyik napról a másikra – vázolta.

Zabola környékén nyolc medvét tartanak számon, egyik közülük impozáns példány. A károkat viszont a kisebb vadak okozzák, ők nehezebben jutnak táplálékhoz az erdőben – magyarázta a vadász. Két évvel ezelőtt rádió adó-vevőt szereltek egy medvére, így követni tudták vándorlását. Gelencét érintve Vrancea és Buzău megyébe látogatott, majd Zágonon keresztül jutott vissza kiindulási helyére. A mezei termények érésének idejét követte a nyomvonala, végül Piatra Neamț környékén telelt a követett medve, majd újrakezdte a „túrát”.

Péterfy László azt is elmondta: a medve által megsebesített állatok húsának elfogyasztása veszélyes, a vad körmei, fogazata, nyála az emberre is veszélyes trichinát vagy más kór­okozókat terjeszthet.