Albert Leventét lapunk fotósaként ismeri leginkább Háromszék kultúra iránt érdeklődő közönsége, a szerény jellem azonban egy nagyszerű képzőművészt takar. Kísérletező természetű alkotó, ritkán lép a nyilvánosság elé – itthon épp nemrég volt közös kiállítása Vargha Mihály szobrásszal az Erdélyi Művészeti Központban.

A június közepén megnyílt párizsi kiállítás előzménye arra a bizonyos 2012-es franciaországi alkotótáborra nyúlik vissza, amelyen a Soleil de l’Est Nemzetközi Kulturális Alapítvány meghívására vett részt. Az alapítvány célja a kelet-európai, elsősorban romániai képzőművészet népszerűsítése Franciaországban, Hollandiában kiállítások, kiadványok, konferenciák által, vezetője, Michel Gavaza lelkes szervezője e rendezvényeknek. Több turnusban hívott meg romániai képzőművészeket alkotótáboraiba, Albert Levente brassói festő társával, Cosmin Frunteşsel egy kisváros idilli környezetében alkothatott 2012 nyarán két hétig zavartalanul. És épp jókor: egyféle korszakváltás vagy alkotói útkeresés küszöbén, ebben az időszakban fordult ugyanis Albert Levente érdeklődése a grafikának vászonra való átvitele felé. Az eredmény egy ötös sorozat lett nagy méretű – 100 × 120 cm-es – vásznakon a Brassai árnyképei és az alapítvány nevének ötvözése ihlette, Árnyképek a nap alatt címmel. „Ezek az árnyékok apró méretben léteztek, de így, felnagyítva ott kezdtem el dolgozni rajtuk, és azóta is folytatom, a mostani (az EMŰK-beli – szerk. megj.) kiállításomra azok bátorítottak fel” – mondja Albert Levente. Az Árnyképek sorozatból aztán 2014-ben Brüsszelben, 2015-ben Párizsban állított ki kisebb csoportokkal, most pedig a sorozat egyik darabja szerepelt a június 14-én a párizsi Chris­tiane Peugeot galériában megnyílt tárlaton, Albert Levente egyike lévén a 62 kiállító romániai képz­őművésznek.

Michel Gavaza azonban nemcsak Nyugat-Európában népszerűsíti a romániai képzőművészetet, hanem az országban is: Bukarestben tavaly decemberben szervezett ugyancsak a kortárs képzőművészek egyfajta – nyilván szubjektív – keresztmetszetét felmutató csoportos tárlatot, idén decemberben folytatja a sort. Az itteni kiállításokban az a jó, hogy friss munkát kérnek a művészektől, a rendszeres kiállításlátogatók tehát az alkotók fejlődését is nyomon követhetik.

A párizsi tárlat kapcsán alkotói folyamatára is rákérdeztem. Önmagáról ritkán beszél, művészetéről nehéz faggatni – álljon hát itt egy rész vallomásából. „Három része van, papírmunkák, vászon és installációk, és ezek gyakran találkoznak, de gyakran alig ismerhetőek fel, már a formák vezetnek utána, a formák és a színek. Mindig egy alakzatból indulok ki, lehet az ember, épület, tehát konkrét formából, de nem ragaszkodom, hogy a téma megmaradjon. Nekem egyszerre három munkát ki kell tennem, ha egyet készítenék, attól tartok, az elromlana. A három építi egymást, indulok az egyikből, kettő, három, a három szinte egyforma, de néha elbátortalanodom, amikor már majdnem kész a munka, és akkor megijedek, hogy most rontom el. Nem látom előre a végeredményt, ha látnám, nem tudnám csinálni. Elveszne az izgalom, állandóan kíváncsi vagyok, hogy merrefelé is visznek a formák, a vonalak. (...) Úgy érzem, most már kezdenek összeérni a térbeli formák, most kezd a legizgalmasabb lenni, nem tudom, miért kellett így megöregedni ehhez.”

Kedves Levente, nem a Te korod számít, még kevésbé a kor, amelyben élned adatik. Te csak konokul tedd, amit tenned kell. Ezt kívánja barátaid, a háromszékesek nevében