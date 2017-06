A tárlaton szerepelnek a saját tervezésű és a műhelymunkák mellett a kor kiemelkedő festőivel (Székely Bertalan, Vaszary János, a gödöllői műhely alkotói stb.) való együttműködésének eredményei is. A kiállítást megnyitja Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Kósa András László, a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet igazgatója. A kiállítás kurátora Bodnár Zita és Gellér Katalin.

Az alkotások többsége olyan épületekben található, amelyeket nem könnyű látogatóként megnézni. Az üvegfestmények jelentős része olyan helyen áll, ahová igen nehéz szabadon bejutni (pl. a pannonhalmi főapát magánkápolnájában, a Magyar Nemzeti Bankban vagy épp az Orosz Kereskedelmi Kirendeltség épületében). A tárlaton művészi fotók segítségével mutatják be a fentiek miatt „láthatatlan” üvegfestményeit is.

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszinti kiállítóterek) mától július 12-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton és vasárnap 10–14 óráig megtekinthető az Új szerzemények című kiállítás.



Szent László-emlékév – ünnepi rendezvénysorozat Gelencén

Kedden, Szent László napján, a magyar királyról elnevezett emlékév alkalmából a gelencei Szent Imre műemlék templomban ünnepi rendezvénysorozatot szervez Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága, Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Pro Patria Egyesület. Az esemény 10 órakor kezdődik, köszöntőt mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Brendus Réka, a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető-helyettese, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, valamint Bereczi István gelencei plébános. 10.15-től megnyitják a Szent László élete, kultusza és szellemi öröksége kiállítást, beszédet mond dr. Lomnici Zoltán, a Szent László Tanácsadó Testület tagja, 10.25-től Szent László-legenda falképei a székelyföldi templomokban kiállításmegnyitó: a székelyföldi Szent László-legendák falképeit Mudrák Attila, az Esztergomi Keresztény Múzeum fényképészének fotóin keresztül bemutatja a kiállítás kurátora: Jánó Mihály művészettörténész. 10.40-től a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola régizene-együttese lép fel a Pillanatképek a magyar történelemből című előadással. 11 órától kezdődik Jánó Mihály művészettörténész moderálásával A király képmása – Szent László című konferencia a következő programmal: 11.00 órától Hegedüs Csilla: A Szent László örökség út – A Kárpát-medencei magyarokat összekötő hálózat; 11.20-tól dr. Kollár Tibor: Elpusztult és újonnan feltárt Szent László-falképek a Felvidéken és a Drávántúlon; 11.40-től dr. Weisz Attila: Királyok a házban. Szent királyok ábrázolásai a középkori Erdélyben; 12.00–12.20 – dr. Szekeres Attila: Szent László alakja pénzérméken, címerekben; 12.20 – kávészünet; 12.50-től dr. Jánó Mihály: A gelencei Szent Imre-templom falfestményei; 13.10-től dr. Kovács Zsolt: A magyar szent királyok tiszteletének 18. századi kolozsvári képi emlékei; 13.30-tól Mihály Ferenc: A XVII–XVIII. századi erdélyi oltárok Szent László ábrázolásai; 13.50–14.10 – Kiss Loránd – Pál Péter: A székelyderzsi unitárius templom falképeinek restaurálása; 14.10-től dr. Balázs Lajos: A gelencei királykultusz – gyermekkultusz vélt vagy valós dilemmái; 14.30 – Zárszó.



Zene

KAMARAZENE-KONCERT. Kedden 19 órától az Árkosi Kulturális Központ rendkívüli kamarazene-koncertet szervez. Fellép: Felicia Filip (szoprán), Anton Niculescu (cselló), Andrei Licareţ (zongora), Koichiro Kanno (zongora), Mircea Lazăr (hegedű). Műsoron: Arensky-, Glazunov-, Csajkovszkij-, Scsedrin-, Cherubini-, Massenet-, Franck-, Bottesini-művek. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 377 652). Egy jegy ára 10 lej.

FÚVÓSKONCERTEK KOVÁSZNÁN. Pápa Város Fúvószenekara szabadtéri nyáresti koncertekkel vendégszerepel Kovásznán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt kedden 20 órától a kovásznai központi parkban, illetve szerdán 20 órától a Tündérvölgyben, a Fenyő Szálloda parkjában. A nagy hagyományokkal rendelkező zenekar karnagya Horváth Adrián.



Hitvilág

KÁLVIN-HÉT. A Kézdi-Orbai Református Egyházmegye szervezésében június 26.–július 1. között kerül sor a Kálvin-hétre, amelynek központi témája: Az egyház. A MAI gyermeknapi program Szörcsén: 9.30-tól érkezés, 10-től istentisztelet, majd vetélkedők, játékok, sport, filmvetítés, kézműveskedés, ebéd, ének, közös fotó készítése. KEDDEN ifjúsági nap Kézdivásárhelyen: 9.30-tól érkezés a református templomhoz, 10-től közös éneklés, 10.15-től áhítat – Dezső László Levente, 10.45-től Balogh Zoltán esperes köszöntője, 10.50-től előadás: Bartos Károly lelkész Hát én immár kit hogy válasszak?, 12-től csoportos feladatok, játékok, 14-től a kolozsvári IKE flashmobja a Református Kollégium udvarán, ebéd. Részvételi díj: 1 lej személyenként.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház kedden 19 órától a kamarateremben Harold Pinter Évforduló című előadását játssza Alexandru Dabija rendezésében.



Tárlatvezetés felnőtteknek

A sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben (Szabadság tér 2. szám) a netWorks című csoportos kiállítás alkalmával Fám Erika film- és médiakutató tárlatvezetést tart felnőtteknek június 27-én, kedden 17 órától. A belépés díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Bővebben a kiállításról a www.magmacm.ro honlapon.



Jótékonysági gyűjtés

A székelykeresztúri Balázs Dávid és Tímea háromgyerekes család legkisebbik, nyolcéves tagjánál, Dávidnál tavaly év végén rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak, és hosszú gyógykezelés alatt áll. A különböző kezeléseket követően nagy valószínűséggel az elkövetkezőkben szüksége lesz egy végtagmegőrző műtétre is, amelynek során protézist ültetnek be, ennek ára 30 000 euró. A műtétre Budapesten kerül sor. Hétvégén jótékonysági előadást tartottak a székelykeresztúri művelődési házban a család megsegítésére. Aki teheti, támogassa a kis Dávidot, hogy még tudjon szaladgálni! Adományozni a következő számlákra lehet: lejes számla – RO93 RNCB 0154 1532 7237 0001, eurós számla – RO66 RNCB 0154 1532 7237 0002.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (telefon: 0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Uzon, Kézdisárfalva, Szentivánlaborfalva, Bereck, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád; Barót, Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.