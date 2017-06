Ultraszéles ívelt monitort mutatott be a Samsung, elsősorban azok számára, akik szívesen játszanak a számítógépükön. Tulajdonképpen két 1080p-s, 24”-es ívelt monitor kombinációja (összeolvasztása) a hónap közepén bemutatott Samsung CHG90. Ez a monitor – állítja a The Verge – a világ legszélesebb ívelt kijelzője lehet. A felbontása 3840 x 1080 pixel, a képarány 32:9.

A CHG90-be a Samsung minden jót belepakolt. A monitor a dél-koreai cég Quantum Dot-technológiáját használja, és támogatja a HDR10-szabványt a nagy dinamikatartományú tartalmak minél tökéletesebb megjelenítéséhez. Az AMD továbbfejlesztett Freesync 2 technológiáját is kamatoztatja, ez segíti a PC grafikus kártyája és a monitor közötti kommunikációt, hogy még az igen gyors játékok közben se legyen akadozás. A VA LCD-panel emellett ultragyors, a válaszideje mindössze 1 ms, a képfrissítési frekvenciája pedig 1440 Hz. A Samsung néhány saját fejlesztésű szoftvert is kínál monitorához, az egyikkel például akár 6 ablak is megjeleníthető egyszerre. A gyártó két kisebb változatban is elkészítette a kijelzőt, a CHG70-es 27”-es, illetve 31,5”-ös változatban kapható. Ezek a monitorok persze nem olcsók, a CHG90-es 1500 dollárba, a 31,5”-ös változat 699 dollárba, a 27”-es pedig 599 dollárba kerül.