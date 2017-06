Az Age of Empires: Definitive Edition grafikailag és hangban is modernebb lesz a nagy elődnél: a textúrák részletesebbek lesznek, a zene és a hanghatások pedig jobban szólnak majd. Aki ezt kevésnek érzi, annak jó hír, hogy Microsoft bejelentése szerint új pályák, Xbox Live-béli többjátékos mód és további, játékmenetbéli újdonságok is lesznek majd a játékban. Az Age of Empires: Definitive Edition megjelenési időpontja még nem ismert, de a tervek szerint bétában még idén ki lehet majd próbálni.