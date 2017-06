Stefano Domenicali, a Lamborgini első embere azt nyilatkozta az AutoNews-nak, hogy a 2018-as modellévre szánt Urus mozgatásáról egy dupla turbós V8-as erőforrás fog gondoskodni mintegy 650 lóerős teljesítménnyel. Domenicali azt is elárulta, hogy az Urus első körben normál benzinmotoros változatban lesz kapható, egy évvel később azonban érkezni fog a szupermodern plug-in hibrid változat is. A várhatóan idén év végén bemutatkozó típusból 2018-ban 1000, 2019-ben pedig 3500 darabot fognak gyártani Sant Agatában, vagyis ugyanott, ahol a Huracan és az Aventador is készül. Az Urus arra a nagy-SUV platformra épül, amire az Audi Q7, a Bentley Bentayga és a következő generációs Porsche Cayenne is építkezik.

A valamilyen szinten az 1986 és 1993 között gyártott, baltával faragott LM002 szellemi örökösének tekinthető Urus alapára 180 ezer font, vagyis átszámítva mintegy 937 440 lej lesz – a forgalmazás 2018 második negyedévében kezdődik meg. Érdeklődve várjuk, hogy hazánk útjain mikor fog feltűnni az olaszok őrült gépezete, illetve, hogy a Ferrari vajon mikor evez majd hasonló vizekre.