„Egy hidrogénszállító vezeték repedt meg valahol, a szigetelése kigyulladt, a tűz körülbelül 20 méteres magasságban ütött ki. Elzárták a vezetéket és a tüzet kioltották. A katasztrófavédelmi csoport és az üzem alkalmazottjai vettek részt az oltásban. Előzőleg megtiltottuk a Promenada Mall kinyitását, és a környéken található benzinkutak is zárva maradtak. Az E60-as európai út forgalmát is le akartuk állítani, de nem szükséges, megoldódott a probléma. Most azt vizsgáljuk az Azomureş munkatársaival, hogy mi okozta a tüzet” – nyilatkozta Dorin Oltean, a Horea katasztrófavédelmi felügyelőség vezetője.