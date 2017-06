Deák Botond lelkipásztor az elsőéves konfirmandusok füzetéből – ilyen még nem volt 25 évvel ezelőtt, jegyezte meg – a keresztyén szót emelte ki. A keresztyén Jézus Krisztus követője, akik pedig követik, fel kell hogy vegyék saját keresztjüket – magyarázta, képletesen szólva a nehézségek vállalásának fontosságáról. A konfirmációs fogadalommal a kereszthordozást vállalták, ha vannak is nehézségek, nem vissza kell nézni, hanem mindig előre tekinteni – intette a jubilálókat, a templomban lévő gyülekezetet.

A székely-magyar nemzetnek is megvan a saját keresztje, de ez könnyen hordozható teher, ha felnézünk a székely zászlóra, erőt gyűjthetünk – értelmezte a zászlófelvonás üzenetét. „A székely nép is sok nehézségen van túl, sok minden megoldódott, de még lesznek gondok. Akkor is felnézhetünk a nemzet nagyságára a zászlóra emelt tekintettel is” – mondta a lelkész.

Az istentisztelet végén a jubilálók megújították 25 évvel ezelőtt tett fogadalmukat, majd úrvacsorában részesültek. Ezt követően az ünneplő közösség a templomtorony mellett felállított zászlórúdra felvont székely lobogó alá vonult. A zászlót a Magyar Erdélyért Egyesület adományozta az egyházközségnek, a rétyieknek. Eddig Szotyorban, Kilyénben zajlott hasonló esemény, az egyesület célja, hogy minden magyar településen lobogjon egy nagyméretű székely zászló – hangzott el.