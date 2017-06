Már az első percben magukhoz ragadták a kezdeményezést a hazaiak, akik folyamatosan nyomás alatt tartották a mind­össze két cserejátékossal érkező Hargita megyei csapatot. Nem kellett sokat várni az első gólra, hiszen a 7. percben a bal oldalon megiramodó Tompa fűzte át magát a védőkön, majd bepasszolt a kapu közelében jól helyezkedő Babei elé, aki könnyedén pöckölte hálóba a labdát (1–0). Továbbra is csak félpályán játszottak a csapatok, majd a 16. percben Oláh ívelt be jobb oldalról, Babei pedig a hálóba bólintott (2–0). Nem sokkal később Căşineanu fejese pattant a felső lécen, majd Kurtuly és Babei előtt is újabb lehetőségek adódtak, viszont a harmadik gól csak az első félidő hosszabbításában született meg: Kurtuly egy kipattanó labdára csapott le, amit laposan a bal alsóba lőtt (3–0). Az első játékrészben egyértelműen a házigazdák akarata érvényesült, Bunduc hálóőrnek pedig egyszer sem kellett védenie, hiszen a vendégek nem lőttek kapura.

Szünet után a kék-fehér mezesek ott folytatták, ahol abbahagyták: a 49. percben Tankó fejes próbálkozását védte a maroshévízi hálóőr, majd a szemfüles Căşineanu a hálóba passzol­ta a kipattanó labdát (4–0). Két perccel később Kurtuly duplázott, miután a hasznosan és eredményesen játszó Babei beadását közelről a kapuba gurította (5–0). Az 52. percben először veszélyeztettek a vendégek, viszont Bunduc magabiztosan védett, majd néhány perccel később egy szabadrúgást is hárítania kellett a kézdivásárhelyi kapusnak. Az i-re a pontot a csereként beálló Incze tette fel, aki szépségdíjas mozdulattal iratkozott fel a gólszerzők listájára, hiszen a tizenhatos vonaltól átemelte a labdát a maroshévízi hálóőr felett (6–0). A mérkőzés hajrájában Gajdó T. távoli próbálkozása pattant a lécen, majd Gajdó G. előtt is adódtak helyzetek, azonban maradt a 6–0. Magabiztos játékkal győzött a KSE, amely komoly munkával és kitartással elérte célját, így tíz év szünet után, ősszel újra a harmadosztályban folytatja.

III. ligás osztályozó, visszavágó: Kézdivásárhelyi SE–Maroshévíz 6–0 (3–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 1000 néző. Vezette: Andrei Lucian Ţiţii (Kiscsűr, Szeben megye). KSE: Bunduc–Oláh, Bukur (Vulcan, 63.), Tankó, Tompa (Rancz, 46.), Gazda, Căşineanu, Gajdó G., Babei, Kurtuly (Incze, 71.), Gáll (Gajdó T., 46.). Maroshévíz: Petrescu–Ungureanu, Stan, Dolhescu (Vodă, 71.), Dunca, Újlaki (Covrig, 52.), Kercsó, Crăciun, Tararache S., Tararache T., Ciocania. Gólszerzők: Babei (7., 16.), Kurtuly (45+2., 51.), Căşineanu (49.), Incze (77.). Sárga lap: Dolhescu (56.).



Mestermérleg

„Sokat dolgoztunk ezért az eredményért, szóval, nagyon boldogok vagyunk. Én csak két éve csatlakoztam a klubhoz Szabó Vincze és Kölcze Gábor hívására, akik oroszlánrészt vállaltak a sikerhez vezető úton. Ötödik ligában kezdték, majd következett a negyedik, ahol első nekifutásra nem sikerült a feljutás, viszont erősítettünk, és most elértük a célunkat, ami a komoly hozzáállásnak és a csapatvezetőség fáradhatatlan munkájának eredménye. A III. ligában komolyabb követelmények vannak, viszont már a téli felkészülési időszakban többnyire harmadosztályú csapatokkal játszottunk. Úgy érzem, néhány új játékossal ütőképes csapatot hozhatunk össze, amivel a rangsor első felében zárhatunk” – fogalmazott a mérkőzés után Gazda József, a KSE játékosedzője.



Újabb huszonegy csapat a III. ligában

42 megye bajnoka játszott oda- és visszavágó rendszerben III. ligás osztályozót, így a Kézdivásárhelyi SE együttesén kívül még további húsz csapat harcolta ki a feljutást. Az utóbbi években megszűnt, Romániában futballtörténeti múlttal rendelkező alakulatok is visszajutottak a harmadosztályba, köszönhetően azoknak a szurkolóknak, akik a tavaly nyáron újraalapítottak több klubot is: ilyen például a Petrolul Ploieşti, a Galaci Oţelul, a Farul Constanţa és a „Fekete-fehér” Kolozsvári Egyetemisták, azaz a Kolozsvári U.

Feljutó csapatok: Kézdivásárhelyi SE (Kovászna megye), Petrolul Ploieşti (Prahova megye), Galaci Oţelul (Galac megye), Victoria Traian (Brăila megye), Voinţa Saelele (Teleorman megye), Farul Constanţa (Constanța), „Fekete-fehér” Kolozsvári Egyetemisták (Kolozs megye), Lippai Sólymok (Arad megye), Feleki FC (Szeben megye), Progresul Spartac (Bukarest), Vidombáki Jövő (Brassó megye), Metalul Buzău (Buzău megye), Agricola Borcea (Călăraşi megye), Băleşti (Gorj megye), Milcov (Olt megye), Tasnádi Egyesülés (Szatmár megye), Bucovina Rădăuţ (Suceava megye), Darabani (Botoşani megye), Focșani (Vrancea megye), Szászsebes (Fehér megye) és Győröd (Temes megye).