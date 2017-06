Az esemény idén Szent Iván és Keresztelő Szent János ünnepére esett. A szervezők a helyszínre vezető földutat is járhatóvá tették, ezért kiskocsikkal is fel lehetett menni az Avas-tetőre, ahol estére már több száz fős tömeg gyűlt össze.

A nemrég hivatalosan is bejegyeztetett Bálványos Fiai Egyesület és egy kézdiszászfalusi magánvállalkozó egy-egy hagyományos, nemezzel borított jurtát állított fel. A Bálványos Fiai Egyesület kézdivásárhelyi és torjai tagjai a jurta közelében egész délután íjászbemutatót tartottak, amit az érdeklődők is kipróbálhattak. Molnár Istvánnak, Kézdialmás polgármesterének köszöntője után Kádár-Mikola András kétszeres országos bajnok – aki eddig hatvanegy íjászversenyen vett részt, amiből ötvenegyszer dobogós helyezést ért el, és kétszer jelen volt az íjász-világbajnokságon – tartott bemutatót reflex- és csigásíjjal. A rendezvényen jelen levő Bene László mesterszakács bográcsban készített bivalylábszárból pityókás pörköltet. Az est folyamán a szabadtéri színpadon fellépett a közkedvelt Open Stage paródiaegyüttes két tagja, Lung László Zsolt és Kozma Attila, a csíkszeredai Szőcs Renáta, a Star Academy tehetségkutató verseny idei győztese, Kusztura Sándor és Sorbán Enikő népdalénekes és zenekaruk, valamint a Role együttes. Éjfélkor Kádár-Mikola András lángoló íjvesszővel gyújtotta meg a Szent Iván-éji máglyát.