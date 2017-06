A Kertész Dávid és Barabás György által irányított együttes tizennyolc birkózója nevezett a megmérettetésre, amelyen az ország legjobbjai vettek részt. A küzdelemsorozat szombati versenynapja az ifjúsági IV-es sportolók küzdelméről szólt, az ISK csapat pedig Sere Barbara (+50 kg) révén egy ezüstérmet, Nemes-Nagy Viviennek (35 kg) és Kovács Kázmérnak (30 kg) köszönhetően további két bronzérmet nyert. Vasárnap következtek az ifi III-as sportolók, s a végig jól küzdő Kertész Mátyásnak (50 kg) köszönhetően a megyeszékhelyi sportiskola hozománya egy bajnoki címmel és az ezért járó arannyal bővült. A második versenynap további két hetedik helyet is hozott együttesünknek: Szabó Zsombornak (70 kg) és Zwebner Petra-Anitának (50 kg).

– Az eredmény jó, de még többre számítottunk. Erős volt a mezőny, így az egy arany-, az egy ezüst- és a két bronzérem kiváló mérleg számunkra – nyilatkozta Kertész Dávid, az ISK edzője.

A nagyszerű eredményhez mi is gratulálunk, s bízunk abban, hogy az év hátralévő része is tartogat még érmeket a megyeszékhelyi birkózóknak. (tif)