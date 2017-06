Következő írásunk

A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián visszatért egykori csapatához, a Sugás Motoros Klubhoz, miután a motokrossz-Európa-bajnokság nyitófutama előtt elváltak útjaik a belga TM Satelit Racing Teammel. A szakítás azért következett be, mivel a nyugat-európai gárda bebukott. Krisztián szerencsére nem maradt hoppon, hiszen a Yamaha Motor Europe gyorsan a segítségére sietett, ám szezon közben nehéz volt új csapatot keresni, így esett a választás nevelő együttesére. Ebben az idényben a be nem tervezett csapatváltás volt a kisebbik baja fiatal versenyzőnknek, hiszen két csúf baleset is hátráltatta tehetséges motorosunkat. Ezekről az eseményekről, az idei tervekről és sok más érdekes dologról péntek délután beszélgettük Krisztiánnal és édesapjával, Tompa Csabával.