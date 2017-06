Fontos, hogy a felnőttcsapat mellett az utánpótlás is kiemelt figyelmet kapjon, hiszen a klub vezetősége többször is hangoztatta, hosszú távú terveik közt szerepel, hogy helyi játékosok is a felnőttcsapat meghatározó labdarúgói legyenek. Az utánpótlás-csapatokat hat edző – Fodor Loránd, Roman Ilie, Ghinea Loránd, Sebestyén Dénes, Csutak Albert és Kulcsár László – készíti fel, illetve Nagy Sándor szakmai igazgatóként segíti a gyerekek fejlődését, sőt, a vezetőség elmondása szerint július 1-jétől két további edző is csatlakozik a klubhoz.

„A felnőttcsapat kiváló szereplésének köszönhetően beindult a városban és a megyében a fociláz. Ez pedig a gyerekeken látszik a legjobban, hiszen a mérkőzések előtt néha összekapnak azon, hogy ki legyen a labdaszedő. A legfontosabb, hogy a kis labdarúgóknak van példaképük, aki nem Messi vagy Ronaldo, hanem Hadnagy, Huiban, Thiaw, és még sorolhatnám. Nagyon motiválja a gyerekeket, hogy a helyi csapatban vannak olyan játékosok, akikre felnézhetnek, akik jelzik számukra, hogy kitartással és munkával magasabb szintre is elérhetnek” – mondta Kulcsár László, a Sepsi OSK másodedzője, aki az utánpótlás-nevelésre is komoly munkát fordít.

Az elmúlt idényben a Sepsi OSK nemcsak a felnőttcsapattal brillírozott, hanem a 2004-ben született gyerekek is nagyon jól szerepeltek, hiszen a megyei bajnokságot úgy nyerték meg, hogy húsz mérkőzésből egyet sem veszítettek el, illetve 196 gólt rúgtak, és mindössze 3 (!) landolt a kapusuk hálójában. A folytatásban az egyik brassói bajnokságba is beiratkoztak, ahol már magasabb a színvonal, és nagyobb volt a kihívás. Ebben a pontvadászatban nyolc együttes vett részt, hat brassói, egy fogarasi, illetve a szentgyörgyi csapat. A Sepsi OSK ebben a bajnokságban a második helyen zárt, majd hat megyét magában foglaló zónadöntőt játszott, ahol egy spanyolok által anyagilag támogatott brassói alakulattól kapott ki. Szezonzárásként a piros-fehér mezesek két csapattal, 2004-ben és 2008-ban született gyerekekkel részt vettek Egerben a XXIV. Aventics Kupa nemzetközi tornán, ahol előbbiek megnyerték a versenykiírást, míg utóbbiak 24 csapat közül döntőt játszottak Csíkszeredával. A Kulcsár László vezette 2004-es csapat tagja volt Niculy Rajmund, Kelemen Dániel, Ilyés Levente, Dobozi Krisztián, Bod Botond, Nistor Ákos, Tusa Balázs, Vura Ottó, Kocsis Norbert, Tóth Ákos, Nagy Enhárd, Bente Krisztián, Kocsis Csongor és Tudor Ghiţu, míg a Ghinea Loránd vezette 2008-as együttesben Makó Máté, Máthé Bence, Batzula Hunor, Sandu Csanád, Udvardi Balázs, Prezsmer Norbert, Burián Hunor, Bács Márk és Kolcza Dávid szerepelt.

„Nagy Sándor kollégánk érkezésével tovább bővült edzői stábunk, ő pedig nagy tapasztalattal rendelkezik, hiszen a Bozsik Akadémia igazgatójaként is dolgozott. Kidolgoztunk a jövőre nézve egy programot, amely elősegíti az utánpótlás-nevelés fejlődését. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztályra lebontva megvannak azok a kritériumok, amelyek alapján az edzői stábnak dolgoznia kell. A pályahiány a múltban okozott gondokat, mert sok csapatunk van, és nem elég ez a felület, viszont ahogy már bejelentették, a közeljövőben ez a probléma is megoldódik” – nyilatkozta Kulcsár.

Mivel a felnőttcsapat másodosztályban szerepelt, a klubnak kötelezően be kellett neveznie az országos tizenhét év alatti (U17) és a tizenkilenc év alatti (U19) bajnokságba. Kulcsár elmondása szerint ezekben a korosztályokban kevésbé voltak sikeresek, hiszen nehezen tudták összegyűjteni a gyerekeket.

„Az a célunk, hogy évek múlva komoly munkával képesek legyünk helyi gyerekeket arra a szintre eljuttatni, hogy a felnőttcsapatban megállják a helyüket. Eddig kaptunk negatív kritikát az utánpótlást illetően, de azon vagyunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel a labdarúgást, érjük el, hogy jó kedvvel jöjjenek edzésre, és folyamatosan jó eredmények szülessenek. Fontos, hogy a gyerekeknek legyen meg az ábécéjük, ne hagyjanak ki egy lépést se” – érvelt Kulcsár, aki azt is mondta, hogy a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia fejleszti az edzőket, hiszen havonta tartanak továbbképzést.

A Sepsi OSK utánpótláscsapatai a jövőben is szeretnének a lehető legtöbb mérkőzést játszani, mert ez a gyerekeknek a legjobb edzés. Kulcsár szerint kitartással, komolysággal és megfelelő hozzáállással magasabb szinteken is játszhatnak.

„Az utánpótlás nagyon hányatott helyzetben volt, és nem úgy működött, ahogy működnie kellene, nem nézett ki jól, hogy sepsiszentgyörgyi gyerekek Brassóba és máshova járnak futballozni. Remélhetőleg elindul az a folyamat, amelynek alapján azt mondom – bár az utánpótlásképzéshez nagyon sok idő kell –: a következő négy-öt évben lesz olyan játékos a felnőttcsapatban, aki az ifjúsági csapatainkból kerül ki, mert a középső, illetve az alsóbb korosztályokban már lehet felfedezni olyan tehetségeket, akikről azt gondolom, ha töretlen lesz a fejlődésük, be tudnak lépni. Illetve nyilván az a célunk, hogy azokat, akik az elmúlt időszakban elmentek máshová edzeni, visszahozzuk, és akkor tényleg minden korosztályunk teljes létszámmal tud nekivágni a következő időszaknak” – fogalmazott egy korábbi sajtótájékoztatón Árki Gábor, a Sepsi OSK elnöke, aki azt is elmondta, hogy néhány év múlva a női utánpótlást is beindítanák.