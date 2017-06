Federer (fotó) parádésan kezdett, kétszer is elvette ellenfele adogatását, sajátjait pedig simán hozva 4:0-ra ellépett. Zverev ekkor 0:30-ról egy játékot még megmentett, de többre a svájci zseniális játéka miatt nem volt esélye (6:1). A második felvonás elején aztán rögvest bréklabdához jutott a német, ezzel azonban nem élt, és 2:2 után Federer állva hagyta ellenfelét (5:2), és végül simán nyert (6:3). A svájci sztár pályafutása 100. ATP-tornagyőzelmét aratta, ebből a 92-et egyéniben – ezzel a harmadik helyen áll az örökranglistán Jimmy Connors (109) és Ivan Lendl (94) mögött.

Feliciano López három szettben (4:6, 7:6, 7:6) nyert a horvát Marin Cilic ellen a londoni Queen’s Clubban megrendezett füves pályás tenisztorna döntőjében. A spanyol a döntő szett rövidítésében mérkőzéslabdát is hárítva verte meg Marin Cilicet, és pályafutása hatodik tornagyőzelmét aratta. Füves pályán ez az első diadala, pedig korábban négyszer is döntőt játszott ezen a borításon, legutóbb egy hete Stuttgartban, remek formában várja tehát Wimbledont.

A kétszeres wimbledoni bajnok Petra Kvitová nyerte a birminghami női tornát. A cseh teniszező a fináléban az ausztrál Ashleigh Bartyt győzte három játszmában (4:6, 6:3, 6:2). A 27 éves Kvitovának ez volt az első döntője azóta, hogy tavaly megtámadták otthonában. December 20-án egy betörő késsel megsebesítette az ütőt fogó bal kezét, amelyen mind az öt ujja, valamint két ideg is megsérült, ezért meg kellett műteni. Végül májusban a Roland Garroson tért vissza.