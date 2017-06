„Most, hogy bevégeztem már a földi harcot, engedd, hogy láthassam jóságos, fényes Istenarcod!”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy drága édesapánk, a bibarcfalvi születésű

TORDAI ÁRPÁD

2017. június 1-jén életének 75. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Utolsó földi útjára 2017. június 28-án, szerdán 14 órakor kísérjük a bibarcfalvi református temetőbe a ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Megemlékezés

Elmentél tőlünk, de mindig velünk vagy, emléked szívünkben örökké itt marad. Soha nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BIRÓ (SZABÓ) ILONÁRA halálának második évfordulóján.

A gyászoló család

Egy karácsonyi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Nem múlik el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt fiunkra, GÖTHÉR JÁNOS ATTILÁRA.

Édesanyja, nevelőapja, testvérei

és nagymamája

Nem búcsúztál, csak itt hagytál. Most fentről vigyázol ránk. Érted sír most is a szívem, és mindennap visszavárlak én. Millió emlék, mit örökre itt hagytál, miért kellett, hogy így legyen? Öt éve volt életünk legfájdalmasabb napja, amikor utolsó útjára kísértük ifj. PULUGOR SÁNDORT. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó, bánatos édesanyja, testvérei és azok családja

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Az emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi INCZE JÓZSEFRE, aki ma két éve távozott szerettei köréből.

Szerető családja

Kegyelettel emlékezünk MOLNÁR ETELKÁRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

