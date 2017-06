A kökösi Farm utca 500. szám alatt található Bartha lovastanya fogathajtója, Eduárd az első versenyszámban, azaz a díjhajtásban első helyen végzett, mind­össze 46,72 hibapontot kapott, majd a maratonhajtásban szintén nem talált legyőzőre, hiszen 81,01 hibaponttal teljesítette a távot. Az utolsó versenyszámban, vagyis az akadályhajtásban az egyik fordulónál leesett egy labda, így csak a hatodik lett 19,80 hibaponttal, viszont összetettben megtartotta az első helyét 147,53 hibaponttal. Második helyen a magyarországi Szécsi István (152,79 hibapont), harmadikon pedig a szlovén Klemen Turk (155,94 hibapont) zárt.

„Hangulatos és rangos verseny volt, a horvát házigazdákra nem lehet panaszunk, hiszen nagyon jól fogadtak. A horvátok kitettek magukért, szállást biztosítottak, a napi háromszori étkezést is megoldották. A lovaink nagyon jól teljesítettek, viszont a több mint 30 fokos meleg megviselte őket, többször is fürdetni kellett és sétálni velük. Elégedettek vagyunk az eredménnyel, a szeptemberi világbajnokság előtt szükségünk volt arra, hogy jól teljesítsünk” – mondta lapunknak Bartha Róbert fogattulajdonos, aki azt is elárulta, hogy a hétvégi, Bodokon megrendezendő országos kettesfogathajtó-bajnokság második fordulójára már 16 fogat jelentkezett. (miska)