A gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es fejezet) a növénytermesztőknek és a hegyvidéki gazdálkodóknak elkülönített keret teljesen elfogyott, viszont még lehet pályázni a családi gazdaságok (családi vállalkozás vagy családtagok által bejegyzett cég a pályázó) és nem hegyvidéki állattenyésztő farmok korszerűsítésére. A hivatal szakembereitől kaptuk az információt, hogy eddig Háromszékről 34 pályázatot tettek le ennél az intézkedésnél, ebből három a korszerű gépek vásárlásán kívül építkezést is magában foglal. A nagy volumenű ellenőrzési munka és ennek az ügynökség vezetősége által túl szűkre szabott határideje miatt az a döntés született, hogy ahol nem lehet határidőig befejezni az ellenőrzést, ott más, kevesebb pályázattal rendelkező megyék szakemberei segítenek. Emiatt a megyéből 14 pályázatot a környező megyék vidékfejlesztési szakemberei ellenőriznek a napokban.

A másik népszerű intézkedés a fiatalok vidéken történő megtelepedésének támogatása. Eddig több mint negyven fiatal pályázata érkezett be a megyei hivatalhoz, az ügynökség számítógépes rendszere ugyanis érzékeli, hogy egy illető pályázatot mely megyéből töltöttek fel, és azt oda irányítja ellenőrzések elvégzésére. Szombati adatok szerint még bőven van pénz a fiatalok pályázatainak kifizetésére. A hegyvidéknek 34 millió eurót különítettek el, eddig 255 pályázatot töltöttek fel 10,3 millió euró értékben, tehát még a pályázható összeg egyharmada sem fogyott el. Köztudottan itt a fiatal, 41 év alatti gazda 40 vagy 50 000 eurót kaphat támogatásként, a gazdaság mérete, értéke (SO-euró értékben kifejezve) függvényében. A nem hegyvidéken gazdálkodó fiatalok 136 millió euróra pályázhatnak, ebből eddig 131,5 millió fogyott el, tehát itt is maradt még 4,5 millió euró. Ez még körülbelül 100 pályázat kifizetésére elegendő.

A kisgazdaságok támogatásánál (6.3-as intézkedés) sem fogy a pénz, ez így történt a vidékfejlesztési terv elmúlt két évében is. Itt a 4000 és 12 000 SO-euró érték közötti gazdaság támogatásként 15 000 eurót pályázhat meg. Ez a nagyságrend könnyen teljesíthető, hiszen az a gazdaság, amelyik 4 fejős tehénnel, vagy 7 hektár gabonával, vagy 1,4 hektár burgonyával, vagy 3,2 hektár cukorrépával, 0,7 hektár zöldséggel, vagy akár 80 anyajuhhal rendelkezik, már megfelel a feltételnek. Minden növénykultúrának hektáronként, és minden állatfajnak és kategóriának megfelel egy bizonyos SO-érték, így mindenki kiszámíthatja, hogy mekkora értékű a gazdasága. A megfeleltetési táblázat megtalálható az ügynökség honlapján (www.afir.info.ro). Hegyvidéki kisgazdaságoknak 21 millió eurót különítettek el, a megyei vidékfejlesztési hivatal adatai szerint eddig csupán 216 pályázatot töltöttek fel 3,4 millió euró értékben. A nem hegyvidéknek 79 millió euró a pályázható kerete, viszont eddig mindössze 8,7 millió euró értékben nyújtottak be pályázatot.