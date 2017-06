Kezdődnek az ellenőrzések A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség közleménye szerint július elsejével kezdődően terepen is ellenőrzik a támogatási kéréseket benyújtott gazdákat. A tervek szerint az országban 35 kontrollövezetben 32 900 négyzetkilométernyi területet ellenőriznek teledetekcióval, ez hozzávetőlegesen 95 ezer gazda 600 ezer hektárnyi mezőgazdasági területét érintheti.



Gabonaeladás csak modellszerződéssel?

Az agrártárca honlapján megjelent törvénytervezet szerint csak a mezőgazdasági minisztérium által jóváhagyott modell szerinti adásvételi szerződéssel lehet eladni a megtermelt gabonát. A tervezet megalapozásában arra mutatnak rá, hogy a modell szerinti szerződések által kiküszöbölhető a diszkrimináció, előre megtervezhető az eladás, és nem utolsósorban a hazai piaci mechanizmusok az unióban elfogadottakhoz igazodnának.



Hiánycikk lesz az idénymunkás

Figyelmeztetnek az angliai gazdák: az ország Európai Unióból való kilépése után legalább egyharmadával nő az angol eper ára – ez annak a következménye, ha nem vállalhatnak munkát a lengyel, román és bolgár idénymunkások – adta hírül a Mediafax a The Guardianra hivatkozva. Az epertermelők azt kérik a kormánytól, adjanak időszakos munkavállalási engedélyt a gyümölcstermesztésben dolgozó szezonmunkásoknak.



Tornádó pusztított Aradon

Tornádó csapott le az Aradi Szarvasmarha-tenyésztési Kutatási és Fejlesztési Intézményre az elmúlt pénteken – közölte az Agroinfo honlap. A vihar fákat tört ki, tönkretette az állatok szálláshelyeit, sok szarvasmarha is megsérült. A jégeső több mint 400 hektárnyi nagymezei kultúrát is tönkretett. A kár pontos felmérése után állami segélyre is számíthat a kutatóegység.