„Fontosak ezek a kimozdulások, mert ilyenkor sok olyan néző láthatja előadásainkat, aki Sepsiszentgyörgyre nem tud eljutni. Örülök a díjaknak, és főleg annak örülök, hogy a fiatalabb színészeket is díjazták, ez azt jelzi, hogy jól alakul a színészi utánpótlásunk. Szerintem Mátray Lászlónak is járt volna elismerés, mert nagyon jól ment neki az előadás, amit a Máté Gábor által tartott kiértékelőn is többen elmondtak” – fogalmazott Bocsárdi László rendező, a Tamási Áron Színház igazgatója a díjak kapcsán, hozzátéve, hogy szerinte is jól sikerült, kellően árnyalt volt az előadás Kisvárdán, nem véletlenül hangzott el a szakmai beszélgetésen, hogy a Liliom-játszás történetében fordulópont ez a produkció.

Június elején a Magyar Színházak Szövetsége (MASZÍN) néven erdélyi magyar színházi szövetség alakult a temesvári, szatmárnémeti, aradi, székely­udvarhelyi és nagyváradi színházak kezdeményezésére, melynek célja közös tervek megvalósítása, jobb információcsere, szakmai keretek biztosítása a színházi munkához. Arra a kérdésre, hogy a szentgyörgyi színház miért nem csatlakozott a kezdeményezéshez, Bocsárdi elmondta, hogy többek között éppen a kisvárdai fesztivál miatt alakult ez az érdekképviselet, az erdélyi színházak ugyanis jelezni szeretnék a magyarországi illetékes minisztérium felé, hogy ha nem változnak meg a kisvárdai körülmények, jövőre nem vesznek részt a fesztiválon. A szövetség létrejött, a többi társulat ezután csatlakozhat hozzá. Mint mondta, a szentgyörgyi színház még nem csatlakozott, de nincs szó arról, hogy ne akarnának csatlakozni.

Bocsárdi László telefonon nyilatkozott lapunknak, ugyanis jelenleg Szegeden tartózkodik, ahol a Szegedi Szabadtéri Játékok nyitóprodukciójaként június 30-én és július 1-jén mutatják be legújabb rendezését, a Puccini operájából készült Toscát Rost Andrea főszereplésével. Mivel a fesztiválszínpad nézőtere 4 ezer férőhelyes, Bocsárdi búcsúzóul a teljes sepsiszentgyörgyi közönséget meghívta első operaelőadása bemutatójára.