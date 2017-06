A szentivánlaborfalvi falunapokat immár ötödik alkalommal szervezi meg a falu fiatalságát tömörítő egyesület, a SZI@. A Miénk itt a tér – töltsük be a teret! mottó jegyében zajló eseményeknek ezúttal a kulturális jellegét akarták erősíteni – erre nyújtottak be pályázatot az uzoni köz­ségházához, és sikerült is 2000 lejes támogatást elnyerniük, továbbá a szervezet saját bevételeiből is szánt az eseményre. Az egyesület húszfős csapatának tagjai is vállaltak feladatokat, de az egész falu összefogott, munkával, anyagiakkal támogatták a rendezvényt – tudtuk meg Gábor Lehel főszervezőtől.

A szombati megnyitót követően gyermek- és sportprogramok színezték a napot, a magukban bízó helybéliek és vendégeik erőversenyben, traktorhúzásban, autós ügyességi versenyben mérhették össze tudásukat és erejüket. Vasárnap szabadtéri ökumenikus istentisztelettel kezdődött a nap, Buzogány-Csoma István unitárius és Bartos Károly református lelkész szólt az egybegyűltekhez. A nap főként a művelődési eseményekről szólt: a színpadon egymást követték a fellépők, de szabadtéri mulatsággal, tábortűzzel is készültek.