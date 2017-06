Nyolcvan darab kétnyelvű útjelző táblát helyeznek el a következő hetekben a Bodoki-hegység felújított ösvényein, és készül a digitális térkép is, amelyről bárki letöltheti a kiválasztott útvonalat, és így biztonságosabban túrázhat – közölte tegnap Tamás Sándor megyeitanács-elnök az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) közelgő vándortáborának előkészületeiről. Erdély legrégebbi és legnagyobb létszámú civil szervezetének idei, sorrendben a 26. országos vándortáborára július 25–30. között Rétyen kerül sor, és a szervező háromszéki osztály (a HEKE) 1200 és 1500 közötti résztvevőt vár. A rendezvényt a megyei tanács is támogatja: eddig 50 ezer lejt utaltak ki erre a célra, és az együttműködést folytatni kívánják a jövőben is: két éven belül kilátót szeretnének építeni a Bodoki-havas tetejére, hogy új elemekkel gazdagítsák a háromszéki turizmust.

A 125 éve alakult és 25 éve újjáalakult háromszéki EKE most először házigazdája az országos vándortábornak, és erre az alkalomra 125 kilométernyi túraút általános felmérését, 64 kilométer jelzéseinek újrafestését végezték el a tagok, ami 17 útvonal felújítását jelenti a Bodoki-hegységben. Ezeket új táblákkal jelölik, és a HEKE honlapjára is feltöltik a tábornyitásig. A táborozók számára újranyomtatják a 125 évvel ezelőtt megjelent Erdély folyóiratot, ez is bekerül az ajándékcsomagba – ismertette Tamás Sándor, hangsúlyozva, hogy a megyei önkormányzat természetvédelmi és hegyimentő szolgálata is jelentős szerepet vállalt a nem mindennapi ese­mény zavartalanságáért. Azt már Kovács Lehel országos EKE-elnök mondta el, hogy több száz külföldit is várnak Rétyre, az eddig regisztráló 400 résztvevő 90 százaléka nem erdélyi. A regisztráció fontosságára a vándortábor főszervezője, Baki János hívta fel a figyelmet: kü­lönösen azt kell bejelölni, hogy ki milyen túrán szeretne részt venni. A túraterv elkészült, naponta 30 lehetőségből lehet választani (vannak gyalogos, biciklis, szekeres, buszos túrák, a természetjáráson kívül fotós, honismereti, fürdőzésre épített és gyermekek által is teljesíthető utak), és bizonyos esetekben kor­látozott a létszám. A programot tanulmányozni és jelentkezni a www.heke.ro honlapon lehet, és nem csupán EKE-tagoknak: bárki belekóstolhat a tevékenységekbe, akár egyetlen kirándulás erejéig is. A megnyitó július 25-én, a túrák 26-án, 27-én és 28-án lesznek, 29-én tartják az EKE országos küldöttgyűlését, 30-án zárják a tábort.