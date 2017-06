A művészi fotókon bemutatott üvegfestményekből és korabeli eredeti rajzokból a budapesti Balassi Intézet készített kiállítást Róth Miksa születésének 150. évfordulójára, a tárlat sikere arra buzdította a szervezőket, hogy másutt is bemutassák – először éppen Marosvásárhelyen, ahol az egykori Kultúrpalota a Róth-műhely számos termékével dicsekedhet, mondta el a megnyitón Kósa András László, a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet igazgatója. A tárlat aztán Bukarestbe került, nem véletlenül: felhívni az örökségvédelemben érdekeltek figyelmét, mekkora értékre kell vigyázniuk. Harmadik állomásként pedig Sepsiszentgyörgyön látható a kiállítás.

Róth Miksa több volt, mint mester, az üvegfestészetet és a mozaikkészítést művészi szinten művelte, önmagát „császári és királyi udvari üvegfestő és mozaikművész”-ként határozta meg, de fényfestő volt ő a szó átvitt értelmében, mondta a megnyitón Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke. Alkotásai megtalálhatóak a hágai királynői palotában, a mexikóvárosi Nemzeti Színházban, az oslói Fageborg-templomban, mint ahogy a gyergyóditrói templomban is, tette hozzá, és azt kívánta, bár Sepsiszentgyörgy is csatlakozhatna e sorhoz. Egyébként nem kizárt, hogy Székelyföldön további művei rejtőzhetnek még, jegyezte meg Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője, ennek kiderítésére további levéltári kutatások szükségesek.