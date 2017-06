Dömötör Csaba kifejtette: lezárult a részvételi rekordot hozó kérdőívek feldolgozása, és teljes az egyetértés abban, hogy Brüsszel nem vehet el stratégiai jelentőségű jogköröket Magyarországtól. Saját kezünkben kell tartani az adók, a bérek és az energiaárak meghatározását, továbbra is minden eszközzel fel kell lépni az illegális bevándorlás ellen, és átláthatóbbá kell tenni a külföldről pénzelt aktivista csoportok működését – sorolta az államtitkár. Értékelése szerint számos európai országban vitatéma, hogy hol húzódjanak a határok az uniós és a nemzetállami jogkörök között. A május 31-én lezárult konzultáció az Európai Unió jövőjéről folytatott vita részének tekinthető – fűzte hozzá, jelezve: Magyarország olyan erős Európát szeretne, amely tiszteletben tartja a nemzetállamokat, és épít is azokra.

A határidőig 1 millió 680 ezer 933-an vettek részt a konzultációban – ismertette, összehasonlításként hozva, hogy ez 400 ezerrel több, mint ahányan 2014-ben a baloldalra és 200 ezerrel több, mint ahányan a Jobbikra szavaztak. Elmondta azt is, hogy a feladási határidőt követően beérkezett 7100 ív válaszait is figyelembe vette a kormány.

Az államtitkár tudatta azt is: elhúzódó vitákra számítanak a konzultáció témáiban; a bevándorlásra vonatkozóan például tartja magát a kvótaterv, és heves politikai támadások érik a magyar határzárat. Kiemelte ugyanakkor, hogy a kormányt jelentős társadalmi támogatottság erősíti majd álláspontjában. Az egyes kérdésekre vonatkozó részletes eredményeket a kormányzat holnapján is közzétették.