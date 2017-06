Mint ismeretes, a zöld-fehér mezesek szerződést hosszabbítottak Annemarie Gödri-Părăuval, Andreea Huţanuval, Ancuţa Stoenescuval, Kilin Tündével és Tyaunna Marshall-lal, továbbá a hónap közepén bejelentették az amerikai Adrienne Webb érkezését, aki a brassói lakcímét váltja le szentgyörgyire.

A friss leigazolások bemutatását kezdjük a Kézdivásárhelyi SE együttesétől jövő Kovács Renátával. A 18. születésnapját csütörtökön ünneplő 175 cm magas lány korábban játszott a Gyergyószentmiklósi ISK-nál, s két poszton – játékirányító és dobóhátvéd – is bevethető. A 20 esztendős Teodora Neagu az elmúlt szezonban a bajnoki babérokra törő és a Sepsi-SIC ellen döntőt játszó Kolozsvári U csapatánál kosarazott. A galaci születésű, 182 cm magas erőcsatár/center az előző szezonban 20 mérkőzésen kapott lehetőséget, átlagban hét és fél percet töltött a pályán és meccsenként 1,3 pontot szerzett. Egykori edzője, Dragan Petričević a SIC elleni finálé mindegyik meccsén pályára küldte, és három ponttal segített a kincses városbélieken.

A 182 cm magas horvát válogatott Ružica Džankić korábban játszott a Zágrábi Medvescaknak (Horvátország) és Eniseynek (Oroszország), s az orosz csapat színeiben tizenhét bajnokin és egy Európa-kupa-mérkőzésen lépett pályára. A 22 éves kosaras lány az orosz pontvadászatban meccsenként 17 percet játszott, 31,3 százalékban dobta a kétpontosokat, a tripla-dobószázaléka 14,3 volt, továbbá átlagban 1,8 lepattanóval és 4 ponttal járult hozzá csapata teljesítményéhez.

Nathalie Fontaine és Danielle Hamilton-Carter Svédországban született: előbbi 1993. október 3-án, míg utóbbi 1990. január 23-án. A 188 cm magas Fontaine erőcsatár kiváló mutatókkal rendelkezik, s korábban megfordult a tengerentúli Ball State University és a nyolcszoros német bajnok TSB 1880 Wasserburg csapatában. Németországi együttesével az Európa-kupában is játszott. A 190 cm magas, 27 éves Hamilton-Carter az olasz élvonalból érkezik hozzánk, ahol annál a Treofan Battipagliánál játszott, amelynél a Sepsi-SIC korábbi centere, Florina Paşcalău is megfordult. Erőcsatárként és beállósként is megállja helyét, s bízunk abban, hogy a zöld-fehérek hasznára lehet majd.

A fehérorosz Marina Kress a SIC legrutinosabb nyári szerzeményének tűnik, hiszen korábbi csapatai között olyan neves alakulat is szerepel, mint a Dinamo Moszkva, Galatasaray vagy éppen a Horizont Minszk. Utóbbi csapattal a 196 cm magas, 36 éves center hazájában bajnok lett, s az előző szezonban a női Balti- és a Kelet-európai Kosárlabdaligában is szerepelt. Akárcsak Fontaine, kimagasló statisztikai mutatóval rendelkezik, így reméljük, hogy segítségével a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek újra bajnokok lesznek, és a nemzetközi porondon is tisztességesen helytállnak.