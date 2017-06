Az V. Csömöri Bringafesztivál keretében megrendezett nemzetközi hegyikerékpáros-viadalon az elit férfiak kategóriájában hat nemzet 27 hegyikerékpárosa tette próbára magát a mintegy 27 kilométeres távon. A magyarok háziversennyé alakították a befutót, ráadásul trónfosztás is történt, hiszen Dina Márton letaszította az első helyről a tavalyi országos bajnok, olimpikon Parti Andrást, akit kis híján Valter Attila is megfogott. A 21 éves háromszéki, a Dinamo-BikeXpert Racing Team többszörös országos bajnoka a rajt után nehezen kapta el a fonalat, viszont nagyon jól hajrázott, így tizedikként haladhatott át a célvonalon 1 óra 35 perces idővel.

„A huszonhárom év alatti korosztályban szerettem volna indulni, viszont a helyszínre érve kiderült, csak elit férfi kategóriába lehet nevezni, így igazán erős mezőny verődött össze. A harmadik körben még csak a 22. helyen haladtam, viszont a viadal második felében megfelelő versenytempóval egészen a 10. helyig küzdöttem fel magam. A nagyszerű hangulatú megmérettetés nemcsak erről a nemzetközi versenyről szólt, hanem egyben bringafesztivál is volt, ahol nagyon sok kerékpárkedvelő fordult meg. Örülök, hogy ebben az erős mezőnyben sikerült a 10. helyen végeznem, és pontot is szerezhettem, ami az olimpiai kvalifikációba is beleszámít” – mondta lapunknak Molnár Ede, akire a folytatásban nehéz versenyek várnak, hiszen július 15-én a görögországi Naupactus ad otthont az XCO Balkán-bajnokságnak, majd egy héttel később az országos bajnokságon versenyzik, július 27–30. között pedig Olaszországban az Európa-bajnokságon teszi próbára magát.

Eredmény: 1. Dina Márton (Nella Trek Team) 1:25:38 óra, 2. Parti András (Nella Trek Team) 1:26:42 óra, 3. Valter Attila (Cube-Csömör) 1:28:24 óra... 10. Molnár Ede (Dinamo-BikeXpert Racing Team) 1:35:29 óra. (miska)