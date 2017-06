A három újságíró: a Pulitzer-díjra javasolt Thomas Frank riporter, a Pulitzer-díjas Eric Lichtblau felelős szerkesztő, aki nemrégiben érkezett a CNN-hez a The New York Times napilaptól és Lex Harris, az oknyomozó riportokért felelős szerkesztő. A sztori – meg nem nevezett forrásokra hivatkozva – arról szólt, hogy a szenátus hírszerzési bizottsága vizsgálatot folytat egy tízmilliárd dolláros orosz befektetési alap vezérigazgatója, Kirill Dmitrijev és Anthony Scaramucci közötti megbeszélés ügyében. A találkozóra a CNN szerint a Trump beiktatási ünnepsége előtti napokban került volna sor. A CNN azt állította: demokrata párti szenátorok tudni szeretnék, hogy a megbeszélésen valóban szó volt-e az Oroszország ellen hozott szankciók feloldásáról, amely az orosz befektetési alapot is érintette volna.

A híranyag botrányt okozott, és a CNN szóvivője bejelentette: a riportot visszavonták, a televízió honlapján már nem szerepel, és írásban kértek bocsánatot Anthony Scaramuccitól, aki a bocsánatkérést elfogadta. Scaramucci még pénteken perrel fenyegette meg a hírtelevíziót, amelynek vezetése ezt követően vonta vissza és törölte honlapjáról a hamis riportot. Az újságírók ezután mondtak le, de az esetet a CNN csak hétfő este hozta nyilvánosságra.

Donald Trumpnak régóta – már a választási kampány idejétől – feszült a viszonya a CNN-nel. A televízió tavaly nyíltan a demokraták elnökjelöltje, Hillary Clinton mellett kampányolt, s bocsánatot is kellett kérnie, amikor kiderült, hogy a választást megelőző egyik elnökjelölti vitában Clinton előre megkapta a műsorvezetői kérdéseket. Donald Trump a csatornát hamis hírek televíziójának minősítette, és még soha nem adott interjút neki.