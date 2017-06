Változás és állandóság

Fleckhamer Ottó büszke arra, hogy negyvenöt éve ugyanazon a munkahelyen dolgozik, még akkor is, ha ez sokaknak a változás tagadását, netán konzervatív szemléletet sugall. Igaz, közben sok minden változott, hiszen a nagy villanyvállalat részeként működő építő-szerelő részleg, amely még abban a felépítésben is bizonyos önállósággal bírt, úgynevezett akkordban dolgozott, ’93-ban az anyavállalat első átszervezése kapcsán került abba a helyzetbe, hogy nagyobb önállóságot, netán függetlenséget szerezzen. Így jött létre az Electroconstrucţia Elco Rt. nevű vállalat az ő vezetésével. Jöttek a magánosítás hullámai, a MEBO, a tulajdonjegyek, aztán az úgynevezett „kuponiáda”. Első szakaszban, pontozás alapján 12 százalékot kapott a cég részvényeiből. „Azután kezdtem fölvásárolni a részvényeket, de minden szabályt betartva 15 év kellett, amíg többségi tulajdonos lettem. Aztán jött az a törvény, amely alapján 25 ezer euróra kellett emelni a részvénytársaságok alaptőkéjét, a mintegy nyolcszáz kisrészvényes többsége nem egészítette ki részvényeit, így az első körben fizetőknek lehetőség nyílt megvásárolni azokat. Ekkor tudtam elérni a nyolcvanszázalékos arányt” – ecseteli a magánosítás folyamatát.

Sajátos vállalkozói helyzet – emlékszik vissza –, hiszen nem a nulláról épült fel a cég, a tíz-húsz évig kollégákként dolgozók a képzeletbeli barikád két oldalára – munkaadó és munkavállaló – kerültek. „Ez a pillanat, amikor rájövünk, az üzletben is kell, kellene erkölcs” – fogalmaz Fleckhamer Ottó, így a munkavállalói kör nagyjából maradt, s a mai napig stabil. Vagyis az lenne, ha a cég életében egy, A borvíz útja program részeként kötött alvállalkozói szerződés nyomán elvégzett munka nem ütött volna közel háromnegyedmillió eurós lyukat a költségvetésbe. Amely mára – a kamatokkal együtt – kétmilliósra duzzadt.

Kockázatot kellett vállalni

A cég életében ez az óriási, máig érezhető hiány új szempontokat is felvetett. Hiszen a viszonylag stabil piaccal, szakembergárdával a folyamatosan működő cég átállásában a legnehezebb addig a mentalitásváltás volt, vagyis a régi alkalmazottak hozzáállásának megváltoztatása. „Ezt úgy érzem, szép szóval sikerült megvalósítani, még olyan körülmények között is, hogy a korábbról örökölt, viszonylag magas juttatásokat eredményekhez kellett kötni” – mondja a cégvezető. A krach folyományaként azonban az addig növekvő alkalmazotti kör egy részét le kellett építeni, és nagy méretű bankkölcsönhöz is kellett folyamodni. Ez nagy kockázatot jelentett a többségi tulajdonos­nak, s bizony az is felmerült, hogy bezárják a céget. „Hatvankét alkalmazott került volna az utcára, ugyanannyi család maradt volna a legjelentősebb jövedelmi forrása nélkül” – mondja a tulajdonos, aki végül, közös megegyezéssel, az alkalmazottak szóbeli vállalása nyomán, a cég és a saját vagyonát téve kockára, belement a több százezer eurós kölcsönbe. A kockázatot érdemes volt vállalni – értékeli utólag –, lassan elfogy a részlet, a személyzet egy része is visszajöhetett. Közben egy kisebb céget is alapított, az Eleninstall ipari szereléssel, gyárak, csarnokok belső hálózatának kivitelezésével foglalkozik. A két cég együtt az energetikai tervezés-kivitelezés egész folyamatát el tudja végezni. Az integrált hulladéktároló vagy a kézdivásárhelyi jégpálya energiaellátásának tervezését és kivitelezését teljes egészében ők végezték el.

A vállalkozó környezet iránti elkötelezettségét jelzi, hogy környezetvédelmi feladatokkal egy másik kis céget is létrehozott, több hegyi patakot bérel, hogy a sebes pisztráng (a horgászat szenvedélye nem áll messze tőle) ne vesszen ki, s hogy a vizek maradjanak tisztán. „Ez több pénzt visz, mint hoz, de hosszú távon bizonyára megéri” – mondja.

Önállóak lehetnénk

Arra a kérdésre, hogy a vállalkozónak miért kell körültekintően figyelnie közvetlen környezetére, miért fontos a helyi gazdasági szereplők, de a helyi közösség együttműködése is, Fleckhamer Ottó így válaszolt: „Talán nincs is olyan gazdasági kihívás, amelyet a háromszéki cégek, a gazdasági közösség ne tudna saját erőből megvalósítani. Olyan erőforrásaink vannak, amelyek az önellátást nagy százalékban tudnák biztosítani. Még energetikai szempontból is. A fejlesztések is megvalósíthatóak a helyi cégek bevonásával az alapkőletételtől a vezérléstechnikáig. Egy egészséges versenyszférában ezek a cégek megállnák és meg is állják a helyüket. A cégek összefogása gazdasági, társadalmi-szociális, munkaerőpiaci és környezetvédelmi szempontból egyaránt egészséges környezetet tud kialakítani. Ilyen adottságokkal nem sok vidék rendelkezik, és nem a túlfűtöttség, a túlzott lokálpatriotizmus beszél belőlem mint bajor-székelyből. Ehhez csupán a józan észnek kellene uralkodnia, mindenkinek végeznie a saját dolgát, a politikum például ne avatkozzon a gazdaságba” – összegez Flechamer Ottó, aki nem csupán elméletben vesz részt a közösségépítésben. Hiszen a tíz társával létrehozott Háromszéki Közösségi Alapítvány elnöki teendőit is elvállalta. Az alapítvány pedig a háromszéki együttműködések egyik katalizátoraként immár több sikeres közösségi program elindítója és működtetője.