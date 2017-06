A globális elit is azt szeretné, ha Magyarország sikeres lenne, de úgy, hogy az első helyen nekik jó és csak a második helyen a magyaroknak – fejtette ki, rögzítve: a kormány ezzel szemben olyat akar, ahol az első helyen a magyarok részesülnek a gazdasági sikerekben és csak a második helyen a globális elit.

Orbán Viktor kiemelte: egészen addig, amíg van munkanélküli magyar ember, nem szabad másnak munkát adni. Kifejtette, nem osztja azt a gondolkodásmódot, amely szerint vendégmunkások beengedése jót tesz a gazdaságnak. Ezt kulturális és lelkületi szempontokkal is magyarázta, különbséget téve aközött, ha minden munkát az a közösség végez el, amely tulajdonolja az országot – ideértve a legnehezebb vagy legkevésbé becsült munkát is –, vagy ha egy ország rendszeresen lenéz bizonyos munkákat, és már nem hajlandó elvégezni azokat, és „lepasszolja” másoknak. „Ha azt akarjuk, hogy Magyarország egy erős nemzet legyen, akkor először is mindenkinek munkát kell adnunk, és mindenféle munkát meg kell becsülnünk” – fogalmazott.

Őrült ötletek csimborasszója

A politikai évadot lezáró rendezvényen egyúttal azt is megfogalmazta: két súlyos történelmi kérdés feszegeti ma Európát. Az első az illegális bevándorlás problémája, amelyet megalapozottan szoktunk újkori népvándorlásnak nevezni. A másik kérdés, hogy milyen jövő felé tartunk: Brüsszel Európája vagy a nemzetek Európája felé – mondta Orbán Viktor. Hozzátette: a tét komoly, ezért mindkét kérdésben óriási erők feszülnek egymásnak. „Két olyan vita közepén állunk, melyek kimenetele hosszú évtizedekre meghatározhatja Európát, mégpedig egyszer és mindenkorra visszafordíthatatlanul” – jelentette ki.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa-szerte – néhány országot leszámítva – magas a munkanélküliek, különösen pedig a fiatal munkanélküliek aránya, az eddig érkezett bevándorlóknak pedig csak töredéke állt munkába. Az „őrült ötletek csimborasszójaként” beszélt arról, hogy némelyek a szolidaritásra hivatkozva azon fáradoznak, hogy kötelező jelleggel, a kvótarendszerrel vagy épp migránsfalvak kialakításával minden uniós tagállamba migránsokat telepítsenek. Ráadásul most azoktól az országoktól várnak együttműködést, amelyeknek a véleményét meg sem kérdezték, amikor annak idején úgy döntöttek, hogy tömegével hívják be Európába a migránsokat – jegyezte meg Orbán Viktor.

A kormányfő hangoztatta: nem akar részt venni abban a német történelemhamisítási kísérletben, amely a migránsok 2015-ös beengedését Németország helyett Magyarország nyakába akarja varrni. A multikulti dugába dőlt, ennek árát most az összes európai uniós tagállammal, köztük Magyarországgal akarják megfizettetni – jelentette ki a kormányfő. A nyugati országokba oktalanul beengedett migránsokat most szét akarják osztani azok között, akik megvédték magukat, és nem engedték be őket a saját országukba, mint például Magyarország – tette hozzá Orbán Viktor. Közölte: Magyarország azt javasolja, hogy a migránsokat ne osszák szét Európán belül, hanem szállítsák ki őket Európából. „Mi, akik a nemzetek Európáját akarjuk, nem vagyunk euroszkeptikusok. Mi eurorealisták vagyunk, akik nem homokra, hanem valóságos, sziklaszilárd alapokra akarjuk építeni az Európai Uniót” – nyomatékosította a kormányfő. Csak egy ilyen politikai talapzat van, és ez az európai nemzetek valósága. Ma az unió ezen alapokon áll – tette hozzá. A miniszterelnök leszögezte: egyetlen nemzetnek sem adhatják parancsba, hogy kikkel éljen együtt a saját országában, ez csak a nemzetek szuverén döntése lehet. A tömeges integráció illúziója megbukott – jelentette ki Orbán Viktor, kifejtve: helyette párhuzamos társadalmak jönnek létre, növekvő bűnözéssel, romló közbiztonsággal, terrorveszéllyel és terrortámadásokkal. Hozzátette: az Európa jövőjével kapcsolatos vitákban nem dönthet más, mint Európa. A kormányfő leszögezte: ezen az Európán nem Brüsszelt, nem az európai vezetőket érti, hanem az európai polgárok közösségét, Athéntól Helsinkiig és Lisszabontól Szófiáig. Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyarok nem akarnak illegális migránsokat befogadni, „egy darabot se, átmenetileg se, sehogyan se”.

Ellenzik a brüsszeli királyságot

Orbán Viktor szerint a magyar emberek átlátnak a szitán, világos számukra, hogy a külföldről pénzelt szervezetek jelentős része titokban az illegális bevándorlást szervezi, támogatja és finanszírozza, vagyis „valójában, akarva vagy akaratlanul, az illegális migráció és a nyomában járó terrorizmus trójai falovaként működik”.

Ez nem csak magyar felismerés, Olaszországban ezt már nyíltan tárgyalják, és a többi országban is egyre nehezebb elleplezni, hogy az embercsempészek és az illegális bevándorlást segítő civil szervezetek egy közös maffiahálózatot alkotnak – mondta. Hozzáfűzte: érthető, ha a magyarok tudni akarják, hogy ki támogatja ezeket a külföldről pénzelt szervezeteket.

Mint mondta, ,,mi az eredeti, az alapítók Európai Unióját akarjuk, nem pedig egy brüsszeli királyságot”. De ahol királyságot építenek, ott mindig vannak a háttérben királycsinálók – fogalmazott Orbán Viktor. Most is van ilyen magát felsőbbrendűnek képzelő, elszánt és sikeres pénzember a háttérben, pechünkre épp egy magyar, Soros Györgynek hívják. Neki van egy terve, évente egymillió, más kultúrából érkező migránst akar, ha kell, erőnek erejével, akár az európaiak határozott akarata ellenére is Európába telepíteni – mondta. Megjegyezte: ha valóban segíteni akarna, akkor odavinné a pénzét, ahol arra szükség van. A kormányfő kiemelte: Soros György „egy kiterjedt maffiahálózatot működtető spekuláns, aki Európa békéjét és jövőjét veszélyezteti”. A migráció neki jó üzlet, és még jobb lenne, ha mi nem akadékoskodnánk – magyarázta. Hozzátette: „Magyarországra és személy szerint rám azért annyi­ra dühös, mert mi a nagy tervének és a nagy üzletének útjában állunk”.

Orbán Viktor azt mondta, korábban megvoltunk vele mi egy fedél alatt is, és még sokáig el is lettünk volna békességben, ha nem evez veszélyes vizekre, ha nem hirdeti meg betelepítési programját, ha nem kezdi finanszírozni a migránsokat beszállító szervezeteket, és ha nem támogatja az NGO-k és az embercsempészek maffiahálózatát. Hangsúlyozta: ez már nemzetbiztonsági kérdés, és ha a magyarok, a magyar családok, Magyarország biztonságáról, mai és holnapi biztonságáról van szó, akkor számunkra ott nincs pardon, csak jog van, törvény, erő és védekezés. Közölte: ma több kérdésben is Soros György ad utasítást az EU vezetőinek, és azok hajbókolnak előtte. A kötelezettségszegési eljárás kvótaügyben is az ő megrendelése – jelentette ki.

Közelednek a választások

Orbán Viktor elmondta: „számunkra az érvek súlya és nem az érvek gazdájának származása” számít. Mindenki ismeri a kormány álláspontját: az antiszemitizmussal szembeni zéró toleranciát; a magyarországi zsidók közössége a kormány védelme alatt áll, és „amíg mi felelünk az ország közállapotaiért, erre a védelemre ők mindig számíthatnak” – jelentette ki. Megjegyezte: akik antiszemitizmussal támadnak bennünket, a migránsokkal együtt tízezres kontingensekben szállítják be az antiszemitizmust Európába.

A miniszterelnök úgy értékelte, forró ősz vár ránk, újabb kemény csaták elé nézünk, különösképp, mivel közelednek a választások. Soros György mindent el fog követni, hogy Magyarországon olyan kormány legyen, amelyik úgy táncol, ahogy ő fütyül, amelyik lebontja a kerítést és megnyitja a határokat az illegális bevándorlók előtt – mondta. Szerinte a helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a Jobbikot is befogta a hálójába.

Orbán Viktor kiemelte: a nemzeti konzultáció után az a dolgunk, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, lássuk politikánk erkölcsi helyességét és az erőnk magabiztos tudatában legyünk. „Mi a magyar emberek oldalán állunk, a magyarok pedig támogatják a kormányt Brüsszellel és Sorossal szemben” – mutatott rá. Kijelentette: nem fogjuk hagyni, hogy Soros nevessen a végén. A kormányfő szavait a szokásos Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! fordulattal zárta.