Úgy tűnik, a határozottságot sugárzó, a becsületesség élharcosának szerepében tetszelgő Klaus Iohannis államelnök elvárásainak ilyetén módon lehet megfelelni. Múlt héten Berlinben még azt nyilatkozta, jottányit sem enged korábbi álláspontjából, csak tisztességes, feddhetetlen személyt hajlandó kinevezni. Lám, Liviu Dragnea pártelnökkel közösen sikerült megtalálniuk a legmegfelelőbb figurát.

Annyira furcsa, ködös az egész történet, hogy nem csoda, ha forgatókönyvek egész sora látott napvilágot háttér-megállapodásokról, zsarolásról, alantas érdekekről. Most már nyilvánvaló, Dragnea és Iohannis kiegyeztek, kérdés csak az: ki, mivel fizetett ezért az alkuért. Látszólag az SZDP elnöke kötötte a nagyobb kompromisszu­mot. Hatalmát, népszerűségét párton kívül, de belül is jócskán megnyirbálta a Grindeanu kicsinálásáért vívott küzdelem, ha nem sikerül kormányon tartania alakulatát, végérvényesen veszített volna. Így sem kerülte el azonban a kínos helyzeteket. Grindeanu ellen egyik legfőbb érve az volt, hogy a titkosszolgálatok mozgatják, napokon át ezt szajkózták legbizalmibb emberei, s lám, most olyasvalakit nevesített kormányfőnek, aki a Román Hírszerző Szolgálat Akadémiáján tanult és tanít jelenleg is. Sokak szerint valóban nem fedett ügynök Mihai Tudose – hanem „fedetlen”, látható rangjelzésű. Nem kevésbé kellemetlen, hogy miután nem megfelelő teljesítményéért menesztették az előző kabinetet, most egy olyan minisztert kénytelen kormányfővé tenni, aki jóformán semmit nem valósított meg a híres-hírhedt kormányprogramból. S mint kiderült, párton belül is sokan kifogásolták Dragnea választását. Árulással vádolják, hogy saját felmentéséért, ügyének ejtéséért fizetett ily módon.

Iohannis esetében is kérdés: miért érte meg neki eltántorodni elvektől, erkölcstől. Az ellenzék valóban nehezen lett volna új kormányerővé kovácsolható, de azért bár a forma kedvéért megemlíthette volna hétfő este, hogy nem Tudose volt az egyetlen javaslat, Traian Băsescu is nevesített egy jelöltet. Ám oly sürgősen véget akart vetni a nagy válságnak, hogy könnyedén csúsztatott. Jól értesültek tudni vélik: Tudose miniszterelnökké kenéséért cserébe Iohannis beleszólhat az igaz­ságügyi, honvédelmi és külügyi tárcavezetők kiválasztásába, szabad kezet és pénzt kap fegyvervásárlásra, külföldi kapcsolatai továbbépítésére, s így népszerűsége továbbnövelésére.

Olyan ez az egész, mint maga az új miniszterelnök-jelölt: kétes múltú, ködös jövőjű. A jelek szerint megfelel Iohannisnak, megfelel Dragneának, és elégedettek a titkosszolgálatok is. Nagyfiúk játéka ez, amelyben legkevésbé az fontos, mit szólunk mindehhez mi, kiknek a bőrére megy a játék.