A kötelező védőoltások közül egyesek teljes mértékben hiányoznak, másokból nincs elegendő, továbbra is több korosztály marad védtelen betegségekkel szemben. Míg a valóságban ez a helyzet, az egészségügyi miniszter azt nyilatkozta: az országos védőoltási program minden vakcinája megtalálható az egész országban, beleértve a kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni szert (ROR), valamint a hat- és négykomponensű oltásokat is.

Ágoston László megyei közegészségügyi igazgató lapunk érdeklődésére elmondta, várják az értesítést a beígért védőoltások megyei leosztásáról, egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy mikor érkeznek a vakcinák. A jelenlegi helyzetről dr. Sántha Ferenc megyei járványtani főorvos tájékoztatott. Elmondta, az újszülöttek esetében továbbra is hiányzik a hepatitis B elleni védőoltás, a kórházakban csupán annyi tartalék van ebből a szerből, hogy beolthassák azokat a kisbabákat, akiknek az édesanyjánál kimutatható a fertőzés. Azokat az újszülötteket, akik a védőoltás hiánya miatt az elmúlt hónapokban a kórházból e vakcina nélkül távoztak, két hónapos korukban immunizálják a szóban forgó vírus ellen, amikor az oltási programban szereplő hatkomponensű védőoltást kapják meg, a megszokottól eltérően a második dózis hepatitis B védőoltás helyett számukra ez lesz az első. A torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, hepatitisz B és haemophilus influenza elleni vakcinát két, négy és tizenegy hónapos korban adják be, utóbbi két korosztálynál óriási a lemaradás, az elmúlt évben szinte soha nem volt elegendő dózis az újraoltásra.

Dr. Sántha Ferenctől megtudtuk, jelenleg ötszázötven adag kanyaró elleni védőoltás van a megyében, de ha júliusban is a jelenlegi ritmusban töltik be az egy és öt évet az oltásköteles gyermekek, ez a mennyiség nem lesz elegendő. Ez azért nagyon aggasztó, mert az országos kanyarójárványban több mint hétezer megbetegedést és harminc halálos áldozatot jegyeztek, a kór pedig már Háromszéken is felütötte a fejét – közölte a szakember. Eddig hét kanyarós esetről tudnak, az érintettek árapataki, előpataki, bodzafordulói, zabolai gyermekek, akik közül csak egy volt beoltva kanyaró ellen, de ő is csupán az első dózist kapta meg – mondotta. Fogyóban a hatéveseknek járó diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, szamárköhögés elleni védőoltás, és egyáltalán nincs diftéria és tetanusz elleni vakcina a tizennégy évesek számára.

Az egészségügyi miniszter nyilatkozata és a valóság közötti eltérésről dr. Şereş Lucia gyermekgyógyász, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke lapunknak azt mondta: hazugságról van szó, hisz nap mint nap azzal szembesülnek, hogy szinte egyetlen korosztályt sem tudnak a kötelező program szerint immunizálni.