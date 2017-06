Lázár-Kiss Barna András polgármester azért kérte erre a képviselő-testületet, mert úgy vélte, egy ilyen jelentős pénzösszeg előteremtésére vonatkozó ígéretet saját nevében nem tehet. Az elöljáró szerint, amennyiben most sikerrel járnak, arra is lesz remény, hogy a következő évben is hasonló mértékű fejlesztéshez jusson az egészségügyi intézmény.

Szabó Péter RMDSZ-es tanácstag kollégáinak azt mondta, tudomása szerint elsősorban laboratóriumi és műtőfelszerelések érkeznek majd.

Dénes Mária kórházigazgató úgy nyilatkozott, az önrész vállalása még nem garantálja a jelentős támogatás megszerzését, de jó esélyt biztosít arra. „Orvosaink minden évben összeírják, mire is lenne szükségük, mi összesítjük listáikat, s elküldjük Bukarestbe. Eddig egyetlen alkalommal sem kaptuk meg a kért támogatást, de most úgy vélem, esélyünk van rá. Most, hogy megvan a tanács támogatása, hamarosan a minisztériumba megyek, hogy a helyszínen érdeklődjem meg, tehetünk-e még valamit azért, hogy ezek a fontos felszerelések elérhetővé váljanak számunkra. Úgy vélem, kevesebb, mint egy hónap múlva kiderülnek a részletek” – nyilatkozta az intézményvezető.