A medve már éjjel is az állatok körül ólálkodhatott, mert bőgött a szamár, ami éjszaka nem szokása. De nem mertek kimenni, még hajnalban sem, amikor hallották a támadás zaját – mondta Csoma Ferenc. A tetem még tegnap is a gyilkosság helyszínén volt, nem mozdították el, hogy az időközben riasztott hatóságok fel tudják mérni a kárt.

A támadás a tőzegláp mögött, a Nagybászka partján történt. A medve kiszemelt egyet a legelő tehenek közül, a jelek szerint a hátára ugrott. A jószág vitte egy darabig, de amikor ereje elhagyta, a hívatlan vendég a folyó közepén, a vízben ölte meg. Azóta éjszakánként visszajárt a dögre lakmározni, mi több, a tetem szagára más medvék is jártak ott, róka, holló is evett a szétszaggatott tehénből – mindezt a Szabó Tibor vadőr által kihelyezett vadfigyelő kamera felvételei bizonyítják. Fiatal, ötéves, 200–250 kilós medvéről van szó – mondta érdeklődésünkre a Katrosa Vadásztársaság vadőre. A környéken még történtek támadások (ezeket későn vagy egyáltalán nem jelentették, így nem szerepelnek a hivatalos nyilvántartásban – szerk. megj.), minden bizonnyal ugyanaz a medve tette.

A Rejtekben – még fél óra járásra sincs a mostani támadás helyétől – két héttel ezelőtt megölte a favágók Vranceából hozott két tehenét, egy másikat megmarcangolt. A múlt héten a Kecskefejnél – ugyancsak közeli helyen – csapott le. Fényes nappal támadt, így az emberek közbeléphettek, csak sebeket ejtett az állatokon – sorolta a legutóbbi eseteket a vadőr. A medvét tavaly is látták, többször ólálkodott a falu körül – tette hozzá a másik vadőr, Székely Gyula.

Mindketten állítják: ha a Nagybászka medréből elszállítják a megölt tehén tetemét, a medve friss ennivaló után néz, újból gyilkolni fog, ha nem a legelőn kap el háziállatot, akkor valamelyik istállóba fog betörni. Véleményükkel egyetértett Opra Béni János alpolgármester is.

Tegnap az erdészeti felügyelőség a helyszínen készített jegyzőkönyvet az esetről. Sajnos, semmit sem tehetnek, meg van kötve a kezük, az erdészek, vadőrök nem rendelhetik el a medve kilövését, ebben a környezetvédelmi minisztérium az illetékes. A kárpótlás is bonyodalmas, sok esetben az aktatologatás, egyes hivatalnokok halogatása miatt is későn kapják meg pénzüket a gazdák – hangzott el. Tegnap délutánra várták a környezetvédelmi hatóság embereinek helyszínelését, a megölt tehén fejét kötelező vizsgálatra vitték az állatorvosi igazgatósághoz.

Kommandón a félelem kezd eluralkodni, még a sok mindent megért erdei emberek is egyre inkább meggondolják, hol járnak, hol legeltetik állataikat – és egyre nagyobb a felháborodásuk: az illetékesek miért tiltják továbbra is a veszélyt jelentő medvék kilövését?