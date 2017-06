Az I-es fokozatú rokkantsági nyugdíjkategóriába soroltak esetében 66 lejjel nőtt a gondozási segély, értéke így eléri a 800 lejt. Erre a támogatásra a munkaképtelenné vált, napi szinten teljes körű ellátásra szoruló nyugdíjasok jogosultak. A nyugdíjpénztártól azok kérhetik a segélyt, akik nem igényelték azt a hátrányos helyzetű személyekkel foglakozó intézménytől.

A nyugdíjpont értékének módosulása érinti továbbá az alkotószövetségek – írók, szobrászok, újságírók, zenészek stb. – tagjait, az ő illetményük is emelkedik a törvény által megszabott kereten belül – közölte a nyugdíjpénztár. Ebben az évben újraszámolják azon I-es vagy II-es munkacsoportba soroltak (például bányászok, radioaktív közegben dolgozók) nyugdíját is, akik esetében 2008-ban illetve 2011-ben nem történt meg ez az intézkedés. Amennyi­ben az újraszámolás kisebb pontszámot eredményez, a nyugdíjas a fizetésben lévő nagyobb összeget kapja a jövőben is. Erre számolják rá július elsejétől a 9 százalékos emelést.

Az etnikai alapon meghurcoltak juttatása is nő, akiket 1940. szeptember 6-a és 1945. március 6-a közt lakhelyváltoztatásra kényszerítettek, minden év után 250 lejt kapnak. Köllő Piroska, a megyei nyugdíjpénztár szóvivője lapunk kérdésére példaként elmondta: az az érintett, aki az említett időszakban négy évig kényszerlakhelyen élt 4 × 250 lejt, azaz ezer lejt kap havonta nyugdíja kiegészítéseként. A jogszabály szerint ugyanakkor a túlélő házastárs is jogosult havonta egy 200 lej összegű juttatásra.

Újdonság, hogy június elsejétől a szavatolt – 520 lejes – minimálnyugdíj megítélésénél a háborús veteránoknak, hadiözvegyeknek járó juttatást nem számolják bele a jövedelmük végösszegébe. Példaként: aki korábban 450 lejes nyugdíjat kapott, amit további 161 lejes, veteránoknak járó támogatás egészített ki, nem kapta meg az 520 lejes szociális juttatást, mert összjövedelme meghaladta ezt az értéket. Június elsejétől azonban már a szavatolt 520 lejre számolják a juttatást, így jövedelme összesen 681 lej lesz.