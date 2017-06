Tegnap Bikfalván, az egyik ház mögött legeltek a kecskék, mikor rájuk támadt egy medve. Két állatot megölt, s mikor a tulajdonos állatai vádelmére kelt, őt is leütötte a vad. Szerencsére nem történt súlyos sérülés, a gazda megúszta néhány horzsolással, de akár életébe is kerülhetett volna, hogy próbálta megvédeni állatait.

Ordítozására a szomszédok is figyelmesek lettek, többen megmozdultak, így a medve elmenekült – számolt be a történésekről Ráduly István polgármester. A községvezető azt is elmondta: néhány nappal korábban a Mókus Panzió közelében (a tegnapi támadás helyétől nem messze – szerk. megj.) egy anyamedve fényes nappal sétált két bocsával. Az esetet a panzióban megszállt turisták is rögzítették, számukra rendkívüli eseménynek számított, de a helybeliek a dolgok rosszabb oldalát látták.

A medve nem az erdőben, természetes életterében tá­ma­dott, hanem tulajdonképpen a faluban. Rendkívüli precedens, ami azt mutatja, hamarosan a ragadozó vadak miatt az emberek saját környezetükben sem lehetnek biztonságban. El kell vinni egy anyamedvét a bocsaival a bukaresti vagy brüsszeli parlamentbe, hadd érezzék a törvényhozók, mit jelent egy térben élni a nagyragadozókkal. A helyzet tarthatatlan lett, már nem elégségesek az ígérgetések, azonnali, konkrét lépésekre van szükség az emberek életének és javainak védelme érdekében – szögezte le érdeklődésünkre Ráduly.

A bikfalvi medvetáma­dás részleteit az illetékes ha­tóságok jegyzőkönyvekben rögzítették, érdemleges azonban nem történt. A medve kilövésének engedélyezése, a kár megtérítése hosszas procedúra, a döntés Bukarestben, a környezetvédelmi minisztérium hatásköre.