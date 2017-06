Az RMDSZ tájékoztató hírlevele szerint a szövetség kezdeményezte egy sürgősségi kormányrendelet módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a román nyelv és irodalom tantárgyat a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok ne csak speciális tanterv alapján tanulhassák, hanem a ciklus­záró vizsgákon a tantervnek megfelelő, megkülönböztetett vizsgatételsort is kapjanak.

A speciális tantervek bevezetését a 2011-ben elfogadott oktatási törvény biztosította, amelynek értelmében a magyar anyanyelvű gyerekek román anyanyelvű társaiktól megkülönböztetett tanterv alapján tanulják a román nyelv és irodalom tantárgyat. Ez a reform fokozatosan az elemi oktatásban kezdődött el, majd a gimnáziumi és a középiskolai oktatásra is kiterjed. A jogszabály azonban nem rendelkezett arról, hogy a nyolcadik osztály után következő képességvizsgán, va­lamint az érettségin megkülönböztetett vizsgatételsort kapjanak a kisebbségi diákok, a speciális tantervnek megfelelően. Az RMDSZ ezért kezdeményezte a 2016/68-as sürgősségi kormányrendelet módosítását, amely szavatolja, hogy mire az első, speciális tanterv alapján oktatott évfolyamok végzős osztályokká válnak, lehetőségük legyen a megkülönböztetett tételsorból vizsgázni.

A rendelet módosításával az RMDSZ tisztázta a magyar pedagógus-továbbképző központ beindításának jogi keretét is. Megszervezésére két éve biztosított az anyagi keret, de az intézmény beindításához szükség volt a jogi háttér tisztázásra – magyarázta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.

A szenátus az oktatási törvényt is módosította tegnap az RMDSZ által beterjesztett módosító indítvány révén. Eszerint ezentúl a protestáns lelkészképzés is állami támogatásban részesül. Cseke Attila kifejtette: jelenleg az ortodox papképzés szinte teljes egészében állami egyetemek keretében zajlik és támogatásban részesül, míg a katolikus papképzés kettős rendszerben, állami és felekezeti szemináriumi formában történik. A magyar protestáns egyházak lelkészképzője, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet azért nem részesült eddig állami támogatásban, mert nem állami, hanem egyházi rendszerben szerveződött.

A szenátus által megszavazott módosító indítványokat Klaus Iohannis államfőnek kell még kihirdetnie ahhoz, hogy hatályba lépjenek.