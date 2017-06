Mihai Tudose miniszterelnök-jelölt állítólagos titkosszolgálati kötődéseit kommentálták a keddi lapok; több szerző is titkos paktumot gyanít Liviu Dragnea és Klaus Iohannis között, miután az államfő semmilyen kifogást nem emelt a koalíció jelöltje ellen, és megadta neki a kormányalakítási megbízást.

A România liberă lapban Cătălin Prisăcariu úgy vélekedik: ha Dragneának sikerült egy plágiummal és titkosszolgálati kötődésekkel gyanúsított miniszterelnök-jelöltet elfogadtatnia az államfővel, vagyis ha „ultragyanús” ügyei, látványos meggazdagodása ellenére még mindig ő diktál a román politikában, akkor nem kétséges, hogy az SZDP elnöke is a titkosszolgálatok és vádhatóságok védelmét élvezi.

A Hotnews.ro portálon Dan Tăpălagă a miniszterelnök-cserét – a titkosszolgálati kötődésekkel csak kissé gyanúsítható Grindeanu lecserélését a hírszerzési akadémián mesteriző és doktoráló Tudoséra – az államfő és az SZDP-elnök közötti titkos paktum bizonyítékaként értékelte. Szerinte a titkosszolgálatok által jobban ellenőrizhető kormányfő volt az „ára” annak a segítségnek, amelyet az államfő nyújtott Dragneának a befolyása alól szabadulni próbáló Grindea­nu eltávolításához, annak érdekében, hogy megelőzzék közös ellenségük – a pártját és a kormányzást „visszaszerezni” próbáló – Victor Ponta visszatérését a politika élvonalába.

Az Adevărulban Ştefan Vlaston arról ír, hogy Iohannis „bent hagyta a halottat” az SZDP házában, vagyis a Dragnea által jelölt kormányfő kinevezésével megfosztotta az SZDP elnökét attól a lehetőségtől, hogy az államfőt okolja a populista választási ígéretek teljesülésének elmaradásáért. A szerző szerint nem létezett semmilyen titkos paktum Iohannis és Dragnea között: az elnöknek nem is igazán volt más választása, mint hagyni az SZDP-t, hogy „mindenki szeme láttára nyakát törje”.

Még a kormánykoalícióhoz közel álló Jurnalul naţional sem kímélte az SZDP jelöltjét, akit „látható rangjelzésű, copy/paste miniszterelnöknek” nevezett. A lapban Dan Constantin a Grindeanu-kormány megbuktatását egy száguldó autóban külső indok nélkül felrobbanó légzsákhoz hasonlította, amely egyelőre felmérhetetlen károkat okozott a szociálliberális koalíciónak.

A Traian Băsescu volt államfőt támogató, a korrupcióellenes ügyészség és a hír­szerzés állítólagos összefonódását rendszeresen bíráló Evenimentul zilei Chris Terhes görög katolikus papot, civil aktivistát idézi, aki szerint a történtek egyértelművé teszik, hogy Iohannis és Dragnea is „a szolgálatok szolgája”. A lelkész szerint Iohannisnak „kirándulásokat” (külföldi hivatalos látogatásokat), Dragneának pedig a korrupcióvádak ejtését ígérték a titkosszolgálatok. A lap vezércikkírója, Ion Cristoiu úgy vélekedik: akár igaz, akár nem, hogy Tudose a titkosszolgálatok embere, nem tudja lemosni magáról ezt a közvélekedést, így miniszterelnöki jelölésével Dragnea súlyos csapást mért a Román Hírszerző Szolgálatra, amely ezek után hiába bizonygatja, hogy nem ártja bele magát a politikába.