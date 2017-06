Eszerint a római kormány annak a lehetőségét mérlegeli, hogy megtagadja a nem olasz felségjelzésű mentőhajóknak az olaszországi kikötőkben való partot érést. Azokról a nem Olaszországban bejegyzett nem kormányzati szervezetek hajói­ról van szó, amelyek a Földközi-tenger nyugati medencéjében bajba jutó migránsokat mentik. Az Ansa olasz hírügynökség úgy tudja, hogy a tiltás a migránsokat fedélzetre vevő nem olasz kereskedelmi hajókra is vonatkozhat, valamint a Frontex Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség hajóira és az EuNavforMed európai műveletben részt vevő mentőhajókra is. Az intézkedésre a római kormány szerint is tarthatatlanná vált migrációs helyzet miatt lehet szükség. Az olaszországi kikötők esetleges lezárásával ezeknek a hajóknak más országok kikötőibe kellene szállítaniuk a migránsokat. Jelenleg sem Málta, sem Spanyolország nem fogadja őket.

A kormány felszólította Maurizio Massarit, Olaszország EU-nagykövetét, hivatalosan jelezze az Európai Bizottságnak és a migrációs és belügyi politikáért felelős Dimitrisz Avramopulosz biztosnak, hogy a migrációs teher miatti helyzet súlyossá vált Itáliában. A balközép Demokrata Párt főtitkára, Matteo Renzi ezt megelőzően kijelentette, hogy Olaszország nem képes ennyi ember befogadására. Hozzátette, tudomásul kell venni, hogy az olasz közvélemény számára a helyzet elviselhetetlenné vált.

Vasárnap óta több mint tízezer ember érkezett Líbiából a dél-olaszországi partokra. Velük több mint 80 ezerre emelkedett az év eleje óta érkezett migránsok száma, ez több mint tízezerrel meghaladja a tavalyi év ugyanezen időszakában érkezettek számát.

A rendkívüli migrációs nyomás közepette Marco Minniti belügyminiszter lemondta Washingtonba tervezett látogatását, hogy személyesen koordinálja a hatóságok munkáját az érkező csoportok ellátásában. Sergio Mattarella államfő kanadai látogatásán kijelentette, hogy Olaszország a földközi-tengeri frontvonalban menti az emberéleteket, korunk egyik legnagyobb kihívására válaszolva. Mindez Európa határain zajlik, anélkül, hogy közös és hatékony beavatkozás történne – tette hozzá. Az olasz államfő az Európai Unió beavatkozását sürgette.

A jobbközép ellenzék kérte korábban az olaszországi kikötők lezárását. Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek parlamenti párt elnöke közösségi oldalán tegnap azt írta, hogy vég nélküli invázió zajlik.