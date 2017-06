A hidat is be kell fejezni az illyefalvi úton

Az elmúlt időszakban tapasztalt gondok, fennakadások és ezek elhárítása miatt nagyjából két hónap késéssel végez a fő munkálatokkal a Sepsiszentgyörgyöt Illyefalván keresztül a brassói megyehatárral összekötő, nyolc és fél kilométeres 112-es megyei út korszerűsítésének kivitelezője – hangzott el a tegnapi megyeinfón. Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke továbbá a Maksa–Lécfalva–Cófalva szakasz nem túl rózsás helyzetét is ismertette, valamint az erdővidéki és Bodza-vidéki útfelújításokról is szólt.

Az elnök rámutatott: a legtöbb probléma a 220 gazdasághoz, lakáshoz vezető bejáratnál (hidak) merült fel, számtalan elégedetlenséget tapasztaltak, egy részük jogos volt, és legtöbbjét rendezni lehetett, illetve megoldható lett volna, ha időben jelzik azokat a porták tulajdonosai. Tamás Sándor szerint többen ezt elmulasztották, annak ellenére, hogy Kovács Ödön megyemenedzser, Fodor Imre, Illyefalva polgármestere, valamint a kivitelező megbízottja végiglátogatta a portákat, és rákérdeztek az elvárásokra, észrevételekre.

A jelzett gondok elsöprő többségét meg tudta oldani a kivitelező, de voltak olyanok, amelyek rendezése műszakilag lehetetlen – magyarázta az önkormányzati vezető.

Tamás Sándor szerint tegnap reggel a helyszínen tett látogatás során kiderült továbbá, hogy más fennakadások miatt is késett a kivitelező – a bukaresti Viarom –, egyebek mellett az út kiszélesítése, a nem megfelelő alapozás, egyes átereszek elhelyezése, kialakítása, tervezési hibák.

A helyzet jelenlegi állása szerint a korábban többször hangoztatott június 30-i, az út átadására megszabott határidő nem tartható, a kivitelező leghamarabb augusztus végére tudja lezárni a fő munkálatokat, majd szeptemberben a kisebb kiegészítéseket is elvégzi. Ami bizton állítható, hogy nyár végére a koptatóréteg is a helyére kerül, illetve az árkok kialakítását is lezárják – fogalmazott az elnök. Az út korszerűsítése 7,2 millió lejbe kerül, és hosszas tervezés után sikerült tavaly nekilátni.

Negatív rekordot döntött a Maksa–Lécfalva–Cófalva útszakasz teljes körű korszerűsítésére kiírt versenytárgyalás, a meghirdetés óta ugyanis 580 nap telt el, és továbbra sem sikerült nyertest hirdetni, a részt vevő vállalatok egyike ugyanis harmadik alkalommal óvja meg az eredményt. Tamás Sándor felidézte: eddig a pillanatig a lécfalvi EU-konform hulladéklerakó kivitelezőjének kiválasztása „vezetett” az elhúzódó közbeszerzési eljárások között, ott ugyanis 535 napra volt szükség, hogy végül lezárják és nyertest hirdessenek. „Az emberek nem értik, mi történik. Bevalljuk, számunkra sem érthető, miért van szükség erre a huzavonára” – fogalmazott Tamás Sándor, összehasonlításként hozzátéve: az említett 112-es megyei út közbeszerzését később kezdték el, és hamarosan a végére érnek a munkálatoknak, míg Maksánál még egy kapavágást sem lehetett elvégezni.

Az önkormányzati vezető végül az Országos vidékfejlesztési program keretében elnyert tízmillió euró (nagyjából 45 millió lej) értékű támogatásról is szólt, amely a Bodzafordulót Nagypatakon és Kisborosnyón keresztül Nagyborosnyóval összekötő 13-as megyei út felújítását szolgálja. Az önkormányzat mintegy három hete írta alá a finanszírozási szerződést az akkor még hivatalban lévő Sevil Shaidehh miniszter asszonnyal. Előkészítették a közbeszerzés feladatkiíró füzetét is, így hamarosan meghirdetik a versenytárgyalást.

A megyei testület a mai nagybaconi kihelyezett ülésén dönt ugyanakkor az erdővidéki megyei utak korszerűsítését célzó pályázatokról.