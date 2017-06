Vakáció ide vagy oda, legtöbben egész nyáron át dolgoznak, legfeljebb a szabadság idején lehet együtt néhány napig a család. A legkisebbekről – és nem csak – ilyenkor is gondoskodni kell, más lehetőség hiányában marad az óvoda, a gyerekeket nyáron is fogadják a napközikben.

Szőcs Imola, a tanfelügyelőség illetékese lapunknak elmondta, a szülőket időben tájékoztatják erről, a szolgálatos intézmények (Háromszék-szerte 16 napközi) összesítőjét mindenhol kifüggesztették.

Népszerűek az egyházak nyári rendezvényei, az evangelizációs és bibliahetek a legfiatalabbak népes táborát vonzzák. A Krisztus Király-plébánia idén augusztus 14–20. között várja a gyermekeket, az előző években alkalmanként több százan fordultak meg ezeken a szabadidős foglalkozásokon. Tavaly a gyermeklétszám elérte a 624-et, emellett 70–80 felnőtt kapcsolódott be a teendőkbe, segített a programok lebonyolításában. Dávid György plébános lapunknak elmondta, idén a bibliai városokkal, történetükkel, törvényeikkel ismerkednek a gyermekek. A plébánia közössége egyébként idén tízéves, így ennek jegyében zajlanak egész évben a foglalkozások. Óvodásoknak és kisiskolásoknak szól a belvárosi Szent József-plébánia nyári tábora, ahová augusztus 21–26. között várják a gyermekeket. Idén Jézus szeret minden kicsi gyermeket mottóval szervezik a tevékenységeket, amelyen naponta 10 és 13 óra között vehetnek részt az érdeklődők. A szemerjai református egyházközség augusztus 21–25., a vártemplomi pedig augusztus 28.–szeptember 1. között fogadja bibliahetes foglalkozásokra a gyermekeket.

Hasznosan tölthetik szabad óráikat a következő hetekben azok, akik betérnek a Tanulók Házához, ugyanis július közepéig több szakkörön és foglalkozáson is folyamatosan fogadják a gyermekeket, emellett táborokat is szerveznek – számolt be Kerekes Jenő igazgató. Sepsiszentgyörgyön működik majd a gokart- és a Pro Natura-kör, de az érdeklődők belekóstolhatnak a repülőmodellezésbe, lesz továbbá modern- és néptáncoktatás is. Ugyanakkor e hónap végén (26–30. között) a Natura Schola Egyesülettel közösen szervezett biciklis nappali táborra lehet jelentkezni. Július elején Baróton a modern tánc iránt érdeklődőket várják, emellett kézműves-foglalkozások is zajlanak majd, s hasonló tevékenységeket szerveznek Kovásznán, ahol faragást oktatnak a szünidőben. Kézdivásárhelyen majdnem egész nyáron át tartó foglalkozásokat szervez a klub, itt főként a zeneoktatásra, valamint a mazsorett-táncra fektetnek hangsúlyt. A bodzafordulóiak a néptáncoktatásba kapcsolódhatnak be, augusztus végén pedig országos versennyel össze­kötve zenetábort is szerveznek a településen – ismertette az intézményvezető.

Sportok kedvelői figyelmébe ajánljuk az ötödik Sepsi Kosársulit, amelyet idén július 11–16. között látogathatnak az érdeklődők, az Equites Egyesület rendezvénye két szerb, három magyarországi és nyolc helyi edző részvételével zajlik.