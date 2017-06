„Egy alkalommal a Romániai napló – Sepsiszentgyörgy című előadásunk alatt az áramingadozás miatt kikapcsoltak a hangfalak, az előadás felét hangosítás nélkül kellett lejátszani, ami elég kínos helyzet volt. Egy koncerten tönkrement egy hangfal, amely nem a színház tulajdona, így ki kell fizetnünk. Az előcsarnokban napi szinten tízesével cseréljük az égőket” – sorolta a problémákat Anna Maria Popa, a román színház igazgatója, aki szerint hosszú távon nem megoldás, hogy programtervezéssel oldják meg a helyzetet. Mint mondta, kénytelenek mindig egyeztetni a mozival, hogy ne fedjék egymást a különböző termekben zajló események. Az intézményvezető méltatlannak tartja ezt az állapotot, annál is inkább, hogy az épület tervezésénél ő személyesen is jelezte az igényeket, de a szakemberek nem vették komolyan, most pedig attól tart, már késő megoldani a problémát, mert egyszerűen gyenge a villanyhálózat az épületben.

Lázár-Prezsmer Endre, a mozit működtető Kónya Ádám Művelődési Ház munkatársa elmondta, gyakran megtörténik, hogy vetítés közben kikapcsolnak a gépek, újraindításuk pedig időt vesz igénybe, ami kellemetlen, és az átkos rendszer mozizásait juttathatja a nézők eszébe, miközben a legkorszerűbb gépeket használják. Reménykednek, hogy a mozi felszerelése nem sérül az áramingadozás miatt... Mint mondta, nemrég egyeztettek a színházzal, hogy a hatékonyabb fellépés érdeké­ben közösen adnak le kérést a város vezetőinek, sürgetve a megoldát. Egyelőre a légkondicionáló rendszerrel foglalatoskodnak, amely eddig szintén nem működött megfelelőképpen.

Knop Ildikó, aki a művelődési ház részéről a moziprojekt elindításának felelőse volt, lapunknak azt nyilatkozta, hogy nemrég értesült a román színházban történt áramkiesésről, amelynek két oka lehet: az egyik, hogy hibás az épület villanyhálózata, a másik, hogy az Electricától nem érkezik annyi áram, amennyi az épület áramigénye. Úgy véli, le kellene ülni tárgyalni az összes illetékessel – tulajdonos, működtetők, tervező, kivitelező, áramszolgáltató –, majd a párhuzamosan működő fogyasztórendszerek bekapcsolásával a szakembereknek le kellene mérniük a valós áramfogyasztást, hogy kiderüljön, hol a hiba, és kinek a felelőssége a javítás. Szerinte valószínűleg azért sem lehetett előre felmérni a pontos fogyasztást, mert amikor az épületet tervezték, még nem volt felszerelve a mozi, de mégis inkább arra gyanakszik, hogy az áramszolgáltatással lehet gond, mivel az átvételnél már egyszer át kellett kötni az épületet egy, a tervezettől eltérő hálózatra.

Sztakics Éva alpolgármester szerint a villanyhálózat tervei már rég készültek, mert a minisztériumból csak részletekben érkeztek a pénz­összegek az épület felújítására, azonban a tervezésnél a majdani használókkal, a színház akkori vezetőségével, technikai szakembereivel is konzultáltak, hogy mindenfajta igénynek megfeleljen a felszereltség. A mozival kapcsolatosan nyilván kevesebb információval rendelkeztek, ez teljesen újszerű projekt volt a tervezők számára, de az biztos, hogy az építők mindent terv szerint végeztek el. Az alpolgármester elmondta, hogy amikor az Electrica átvette a mozit, a Bodok Szálló melletti transzformátorház hibás volt, ezért egy másik hálózatra kellett kötni az épületet, de időközben jelezték neki, hogy ez a gond megoldódott: az áramszolgáltató kijavította a hibát, és az áramellátás megfelelőképpen történik. A jelzett problémák miatt újra tárgyalni fognak minden illetékessel, annál is inkább, hogy a mozi hűtési rendszerét is csak most üzemelték be, amely újabb komoly áramfogyasztó.

Damokos Csaba, az épület tervezője reméli, hogy mihamarabb megoldódik ez a mindenki számára méltatlan helyzet. „Az egyik hosszú távú megoldás az lenne, ha a színház reflektorait ledes gépekre cserélnék, amelyek sokkal korszerűbbek és takarékosabbak is, de persze az áruk miatt ez egyelőre csak álom” – mondta.