Az illegális munkavállalás visszaszorítása érdekében országos tájékoztató kampány indult, amelyhez a háromszéki területi munkafelügyelőség is csatlakozott. Bár néhány évvel ezelőtt háromszáznál több feketemunkást is jegyeztek térségünkben, a jelenség mára mérséklődni látszik, idén mindeddig 12 törvénytelenül foglalkoztatott személyre bukkantak ellenőrzéseik során az intézmény felügyelői.

Főként a munkavállalók körében népszerűsítik azokat a kockázati tényezőket, amelyekkel a bejelentetlen munkavégzés jár – mondta el Liliana Balmuș főfelügyelő-helyettes, aki példaként elsők között a társadalombiztosítás, a nyugdíj hiányát, a jelentősen alacsonyabb bérezést említette. Arra is figyelmeztetett, a törvénytelenül foglalkoztatottak fizetett pihenőszabadságra, rosszabb esetben betegszabadságra és az ehhez társuló pénzösszegekre sem jogosultak. Nem részesülhetnek továbbá azokban a kedvezményekben sem, amelyeket bejelentett dolgozóként egyébként megkaphatnának: díjmentes orvosi ellátás, térítéses vagy ingyenes gyógyszerek, munkavédelmi felszerelések, gyermeknevelési támogatás, ételjegyek vagy szakmai képzések. Mindezek ellenére sokan jövedelmük kiegészítése okán döntenek úgy, hogy feketén dolgozva tesznek szert újabb bevételekre.

Háromszéken idén közel 350 ellenőrzés zajlott a törvénytelen foglalkoztatás kiszűrésére, a szakfelügyelők eddig 12 feketemunkást azonosítottak, munkaadóikra összesen 120 ezer lej bírságot szabtak ki. Az érintettek építkezésben, közélelmezésben dolgoztak, egy bárnál pedig négy személyt is találtak, akik munkaszerződés nélkül tevékenykedtek. Bár a jogszabály lehetőséget ad rá, említett munkásokat nem bírságolták meg – esetükben egyébként 500 lej a kiszabható büntetés.

A megyei munkafelügyelőség az év első felében közel 80, a munkaviszonyra vonatkozó bejelentést regisztrált. Ördög Lajos intézményvezető szerint az érintettek elsősorban az elmaradt bérek és kifizetetlen túlórák miatt emeltek panaszt, de a letöltetlen pihenőszabadság után járó összegek, éjszakai díjak, ebédjegyek hiányát is jelezték háromszéki dolgozók.