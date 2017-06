A megyeszékhelyiek az Eb-cím mellett egy nyolcadik és egy tizenegyedik helyezést is elértek Kala Sándor révén, előbbi a Texaco 1/2-es, utóbbi az Old Timer 400-as kategóriában. A székely versenyzők nevezését úgy fogadták el a viadalra, hogy itthon a repülőmodellezés ezen szakágában nincs bajnokság.

– A szlovákiai kontinenstornán tizenöt ország színeiben 146 versenyző vett részt, akik 486 repülőgépmodellt neveztek az Eb-re. Mindenki olyan modellel szállhatott versenybe, amelynek tervei bizonyítottan 1951 előtt készültek, és összeállításánál nem szabad semmilyen modern anyagot felhasználni – mesélte érdeklődésünkre Kala Sándor. – A viadalon a cél az, hogy a repülőmodellek minél több időt töltsenek a levegőben, ehhez a pilóta ügyessége mellett egy adag szerencsére is szükség van, hiszen a repülőmagasság elérése után a versenyzők a termikek (a földfelszínről felszálló meleg levegő) segítségével tudják fenntartani a gépeket – tette hozzá a szentgyörgyi modellező.

Kala Sándor elmondása szerint a tisztes helytállás reményé­ben utaztak Szlovákiába, ám az Európa-bajnoki címmel túlszárnyalták elképzeléseiket. Sikerüket annak a Forró László tanár úrnak ajánlják, aki évekkel ezelőtt bevezette őket a repülőmodellezés csodálatos világába. Továbbá köszönik Nagy Árpád és Nagy Attila közreműködését, akik segítőik voltak a múlt heti viadalon.

Az eredmény: * Texaco 1/2-es kategória: 1. Marczi Csaba, 2. Lubomir Rezny (cseh), 3. Zdanek Sykora (cseh)... 8. Kala Sándor * Old Time 400-as kategória: 1. Ladislav Ucnay (szlovák), 2. Franco Fabbri (olasz), 3. Josef Hejsek (cseh)... 11. Kala Sándor.

Az Európa-bajnokságon ma­gyarok is indultak: három arany mellett két bronzérmet is szereztek, s az olaszok, a csehek és a szlovákok után ők voltak a negyedik legeredményesebb nemzet. A jövő évi kontinensviadalnak a magyarországi Jakabszállás ad otthon.