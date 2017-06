A Sepsi OSK hétfő óta a magyarországi Bükfürdőn készül a július 15-én rajtoló idényre. A labdarúgók naponta két, akár három edzésen is részt vesznek, illetve a tréningek mellett négy edzőmérkőzést is játszanak, majd július 5-én utaznak haza.

Tegnap az ausztriai Lindabrunnban az osztrák Bundesligában szereplő SKN St. Pölten ellen tették próbára magukat. A piros-fehér mezesek gól nélküli első félidőt követően 1–0 arányú vereséget szenvedtek osztrák ellenfelüktől, amely a 65. percben egy távoli bombával biztosította be a győzelmet.

Ma szintén Ausztriában lépnek pályára a 2017-ben alapított, az Orosz Amatőr Labdarúgóligában szereplő FC Ararat Moscow ellen, majd július 1-jén a macedón első osztály meghatározó együttese, a bajnoki címvédő FK Vardar lesz az ellenfelük, míg július 4-én a magyar bajnok, azaz a Budapest Honvéd FC alakulatával játszanak. Kertész Dávid alelnöktől megtudtuk, hogy a magyar élvonalból kieső Gyirmót FC, a szlovén Maribor és a horvát Dinamo Zagreb is visszamondta az előre leegyeztetett felkészülési mérkőzéseket.

A Valentin Suciu, Nagy Sándor és Kulcsár László által edzett csapatban a régiek közül részt vesz Niczuly Roland, Fejér Béla, Florin Dumbravă, Marius Burlacu, Ciprian Răduțoiu, Ionuț Ursu, Răzvan Damian, Sebastian Ghinga, Dragoș Huiban, Sandu Iovu, Hadnagy Attila, Vlad Bujor, Veress Zsombor és Mitra Szilárd. A szenegáli Issa Thiaw vízum hiányában nem lehet ott Bükfürdőn.

A régiek mellett az új igazolások – Constantin Grecu (Pandurii), Claudiu Herea (Balotești), Cristian Oroș (Astra Giurgiu), Victor Astafei (FA Selangor – Malajzia), Patrick Petre (Dinamo – kölcsönbe), Kilyén Szabolcs (FC Viitorul Constanța – kölcsönbe) – is komolyan készülnek az edzőtáborban. Emellett még részt vesz két litván játékos: Marius Papsys (FC Stumbras – Litvánia) és Linas Pilibaitis (FK Atlantis – Litvánia), illetve Cristian Dima (Resicabánya). Utóbbi három játékos szerződtetéséről csak az edzőtábor után döntenek.

Kertész Dávid alelnök elmondta, biztosan távozik a csapattól Ionuț Plămadă, Daniel Ene, Alexandru Țuțu, Bogdan Minciună, Laurențiu Manole, valamint Vlad Olteanu visszatér a Dinamo, Răzvan Greu pedig az FC Botoșani csapatához.



Július 7-én sorsolnak a bajnokságban

Kedd délben a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) és a Román Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) tartott gyűlést Bukarestben, ahol a néhány hét múlva rajtoló I. ligás bajnokság, a Román Kupa és a Szuperkupa részleteit egyeztették.

Mint ismert, a 2017/2018-as I. ligás labdarúgó-bajnokságban 14 csapat szerepel, amelyek oda- és visszavágó rendszerben játszanak, majd az első hat helyezett a playoffban folytatja, a többiek pedig a playoutban harcolnak a bennmaradásért. A bajnokság sorsolását július 7-én 11 órától tartják. A első fordulót július 15–16-án rendezik, míg az alapszakasz 26., utolsó fordulóját 2018. február 24–25-én játsszák. A felsőházi és alsóházi rájátszás egyaránt március 3–4-én kezdődik, viszont előbbi május 12–13-án, utóbbi pedig június 2–3-án végződik. 2017-ben az utolsó bajnoki forduló december 16–17-én lesz, majd február 3–4-én folytatják a pontvadászatot a 23. játéknappal. A világbajnoki selejtezők miatt több szünet szakítja meg az élvonalbeli bajnokságot: először augusztus 28. és szeptember 5. között, majd október 2. és 10. között, illetve november 6. és 14. között, valamint 2018-ban is lesz egy bajnoki szünet március 19. és 27. között.

A Román Kupa első fordulóját augusztus 9-én rendezik, viszont a tizenhatoddöntőben, azaz október 25-én kapcsolódik be a Sepsi OSK, akárcsak a többi élvonalbeli csapat. A nyolcaddöntőre november 29-én, a negyeddöntőre 2018. február 28-án, az elődöntő odavágójára április 18-án, míg a visszavágóra május 9-én kerül sor. A kupadöntőt május 27-én rendezik.

A bajnok FC Viitorul és a Román Kupa-győztes FC Voluntari közötti Szuperkupa-mérkőzésnek július 9-én 21 órától az FC Botoșani stadionja ad otthont.