Idén négy lovas a Székely Vágtán, egy pedig a Góbé futamon indul, a benevezési díj mellett a lovasok felkészülését is támogatja a céhes város önkormányzata. A Kézdivásárhely színeiben induló Berde Loránd (felvételünkön) másodszor képviseli a várost, tavaly egy hajszálon múlott számára a döntő. Berde azóta tervezi, hogy megnyeri a vágtát, pár hónapja mindennapjait az edzések töltik ki Anci lovával. Elmondása szerint a felkészülés nagy odafigyelést igényel, és az sem mindegy, hogy ló és lovas milyen lelkiállapotban áll rajthoz. Jó eredményt szeretne elérni, s miért ne, utána megnyerni a Nemzeti Vágtát is Kézdivásárhelynek.

Bódi Albert sem idegen a Székely Vágtán, talán a legtöbbet induló székely lovas a galoppversenyen. Ő már a Nemzeti Vágtán is szerepelt Imánnal, céljuk, hogy a Székely Vágtán a lehető legjobb helyezést érjék el. Naponta 8–10 kilométert lovagol. „Bízom benne, hogy ott leszünk az élvonalban, de talán a legnagyobb vágyam, hogy végre valaki győzzön Kézdivásárhely nevében” – mondta Bódi. A Nyujtódot és Kézdioroszfalut képviselő Ugron Attila és Antal Norbert együtt készülnek a lovasversenyre. Ugron Attila teljesen rutinos versenyző, Antal Norbert viszont csak most érte el a korhatárt, hogy indulhasson, de még így sem szűz a terep számára, hiszen 2013-ban a pónifutamon már megismerhette az óriáspince-tetői pályát. Norbert Ugron Attila Villám lovát üli meg, Attila pedig Csillaggal áll rajthoz, akivel másfél hónapja edz.

A Góbé futamon Kézdivásárhelyt Dudás Zoltán képviseli, aki új a mezőnyben, lovon viszont 20 éve ül, eddig hobbiszinten űzte a sportot. Négy éve van saját lova, vele indul a Székely Vágtán is. A lovat naponta edzésben tartja, ha valamiért ő nem tud vele edzeni, másra bízza. Dudás szerint a jó eredmény elvárt, de a részvétel is fontos.