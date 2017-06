A terv 2016 őszén fogalmazódott meg bennem, amikor a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakképző Líceum X. A környezetvédelem osztályának gyakorlati oktatását elvállaltam. Valami hasznosat, a diákjainknak is tetszetős, kellemes tevékenységet képzeltem el úgy, hogy a szükséges anyagi fedezetet is sikerüljön előteremtenem hozzá.

A zabolai Csipkés tábor festői környezete, gazdag növényzete és állatvilága kínálva kínálkozott arra, amit elképzeltem. Iskolánk jó kapcsolata a Művészeti és Népiskolával mint a tábor fenntartójával szintén segítette tervem megvalósítását. Első szakaszban megbeszéltük a népiskola táborfelelősével, Kiss András Istvánnal és Gáj Nándor igazgató úrral egy tanösvény kialakítását, majd annak hasznosságát a tábor közelében diákjainkkal az összevont gyakorlati heteken, a tanév utolsó felében. Azután közösen előadtuk tervünket a helybeli Pro Zabola Egyesület képviselőinek és a református egyháznak is mint a terület tulajdonosának. Mindenki támogatta az ötletet, így elkezdődött a hosszú egyeztetések sorozata. Elhatároztuk, hogy pályázatot írunk a megyei tanácshoz, támogatókat keresünk a táborozási költségek fedezésére és a szükséges anyagok előteremtésére. Tervünket siker koronázta, mert pályázatainkat a megyei tanács pozitívan bírálta el, az iskola mellett működő Perspektíva Alapítványt hathatósan támogatta a Bertis cég és a helybeli Citroën-kirendeltség is, amit ezúttal is megköszönünk.

Az elmúlt héten lezajlott az Odor-tanösvény kialakításának legnehezebb része, a hat információs tábla felállítása. Mindennap velünk dolgozott két-három helybeli lakos a Pro Zabola Egyesülettől, közöttük volt erdész, karateedző, református pap, tanár, munkás, gazdálkodó. Az iskolától részt vett 21 tanuló, két tanerő – Komán László földrajztanár és Gajdó Ödön informatikus – , egy vendégtanár pedig – Köllő Zsolt Ágoston – szakmai segítséget nyújtott, illetve kétszer meglátogatott Sorbán Kinga és Veronica Farcaş kolléganőnk. Tökéletes volt az egyetértés, kellemes a munka.

Tanulóink hozzáállása kifogástalan volt, ami napjainkban igen ritka jelenség. Jó volt a szervezés, és annak ellenére, hogy sokat dolgoztunk, jutott idő a szórakozásra is a délutáni-esti órákban. A fiúké volt a nehezebb munka: ásás, anyagkihordás a hegyre, betonozás, összeszerelés, de a lányok is dolgoztak: rájuk hárult a fák kérgének eltávolítása kézvonóval, a pannók kezelése lenolajjal, valamint a konyhai tevékenység.

Közben ismerkedtünk a környék növényzetével (fák, bokrok, aljnövényzet), madaraival (rigók, cinege, pacsirta), hüllőkkel (vízisikló, békák, gyíkok), egyesek láttak nyulat, szarvast, és mindannyian láttunk friss medve-, vaddisznó-, és szarvasnyomokat. Barátkoztunk a helynevekkel, forrásnevekkel is: Odor-tető, Odor-puszta, Mihályka-puszta, Kösöcske-forrás, Kecskerágó-forrás, Demeske-forrás, Orbai-patak stb. Este a táborral szemközti futballpályáról nézegettük és azonosítottuk a csillagokat és a csillagképeket, tájékozódtunk a Nap állása és a Sarkcsillag szerint.

Elhatároztuk, hogy a következő tanév első hetében, a hidegek beállta előtt folytatjuk a tanösvény alakítását, és vissza­járó táborozókként fejlesztjük és karbantartjuk azt. Tanulóink rengeteg információval gazdagodtak, és újból megtapasztalták a közös munka örömét.

Komán László iskolaigazgató