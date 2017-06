Szerdán délután valószínűleg a kánikula miatt is nagyon sokan voltak a strandon, a gyermekmedencék még mindig sokkal több fürdőzőt vonzottak, mint a frissen megnyílt nagymedence, talán még nem tudják elegen, hogy ez is használható. A gyerekek pancsoltak és visongtak, a fiatalok vízbe ugráltak, röplabdáztak és fociztak a kijárathoz közeli műfüves részen, a felnőttek sört kortyoltak, vagy lábukat a vízbe lógatva üldögéltek a medencék szélén, az idősebbek a kerítés melletti nagy fák, bokrok árnyékában beszélgettek, ahol azért még volt szabad hely bőven az újonnan érkezőknek. Hétvégén valószínűleg sokkal nehezebb árnyékot találni...

A tavaly jobban indult az idény, mégis bizakodóak a sepsiszentgyörgyi strand működtetői, a nagymedence megnyitása ugyanis egyre több látogatót vonz, ezenkívül pedig különböző eseményekkel, programokkal próbálják még vonzóbbá tenni a szórakozóhelyet – fejtette ki Igyártó Gabriella. Idén a WeRadio közreműködésével zajlott a nyitóbuli, amely során különböző programok, versenyek várták a vendégeket. „A jövőben kicsit változik kínálatunk, a nagymedence működése lehetővé teszi, hogy ezután a felnőttek számára is szervezzünk eseményeket, tehát az egész családnak próbálunk szórakozási lehetőségeket kínálni” – fogalmazott az igazgatónő.

Mind az öt medence működik tehát: az olimpiai méretű, 2,32 méter mély nagy, a tanulómedence, az élménymedence, és két csúszdás is, az egyik a pici gyerekeknek, a másik nagyobbaknak, hosszú csúszdarendszerrel. A gyerekmedence negyven centi mély, a többi 1,10 vagy 1,20 méteres. A vizet általában 22–24 Celsius-fok körülire melegítik, de a napsütéstől ennél melegebb is lehet. A vizes szórakozási lehetőségek mellett ingyen használható röplabdapálya, és természetesen ételt-italt kínáló büfé is a látogatók rendelkezésére áll. A tavalyi idényt negyven napozóággyal indították, amit idén megdupláztak – mondta az igazgatónő –, ennél többet pedig az igény ellenére sem szándékoznak beszerezni, mert nem szeretnék túlzsúfolni a strandot. Naponta reggel tíztől este nyolc óráig várják az érdeklődőket, a felnőtt belépő húsz lej, a nyugdíjas tíz, a gyerekjegyek kortól függően öt és hat lejbe kerülnek. A délutáni jegy (16 óra után) csak tizenöt, a napozóágy bérlése öt lej. 14 éven aluli gyerekeket csak nagykorú felügyelete mellett vagy aláírt szülői hozzájárulással engednek be a strand területére.

Mint megtudhattuk, a víz tisztítása automatizált, ami azt jelenti, hogy folyamatosan történik, mint a nagyobb strandokon általában. Ha szezon közben leengednék a vizet, két hétbe telne újra működőképessé tenni a medencéket. Aggodalomra azonban nincsen ok, a szükséges előírásoknak megfelelő a víz tisztasága. „Mi próbálkozhatunk bármivel, de a strand működését befolyásoló egyetlen, valóban komoly tényező az időjárás – összegezte Igyártó Gabriella –, ezért reménykedünk, hogy meleg lesz az idei nyár.”