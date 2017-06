A kétharmados többséget igénylő határozatok elfogadásához a szabadságolások miatt éppen meglett volna a kvórum – 21-ből 14-en –, de az SZDP-s Rodica Pârvan nem szavazott, híven abbeli ígéretéhez, hogy három hónapig a román közösséget érintő tervezeteken kívül semmilyen döntéshez nem járul hozzá. Ezt a Szent György Napok idején jelentette be, így kíván tiltakozni az ellen, hogy az önkormányzat az idén nem az általuk jelölt román személyiségnek ítélte oda a Pro Urbe díjat, ahogy az szerinte a város nemzetiségi összetétele szerint helyes és méltányos lett volna három olyan év után, amikor magyarokat tüntettek ki. A tegnap tehát újságot olvasott, amíg társai – köztük a másik három román tanácstag – a város ügyeiről szavaztak. Vita és ellenszavazat egyetlen tervezetnél sem volt, tehát várhatóan azok is átmennek majd egy következő ülésen, amelyeket most nem sikerült elfogadtatni.

Ugyancsak létszámhiány miatt nem iktatták be tisztségébe Vajna Lászlót, aki a múlt hónapban lemondott Kóréh Enikő Zsuzsanna helyét veszi át az RMDSZ-frakcióban.