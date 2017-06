Korábbi évek rutinos versenyzői mellett sok újonc is indul az idei Székely Vágtán, ahol összesen 25 lovas áll rajthoz. Ugyanakkor a Szent László Emlékév tiszteletére a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával először rendeznek Szent László-futamot az Óriáspince-tetőn – tájékoztattak a szervezők.

A július 14–16. között esedékes rendezvényen tizenhat jelentkező a Székely Vágta futamain indul, további kilenc pedig a Góbé futamra nevezett be. Csíkdelne, Csíkkászon, Előpatak, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószentmiklós, Kézdisárfalva, Kézdioroszfalu, Kézdivásárhely, Kovászna, Maksa, Mikóújfalu, Nyárádszereda, Nyujtód, Réty és Sepsiszentgyörgy ló-lovas párosainak a Székely Vágtán szurkolhatnak a rendezvényre látogatók, míg a Góbé futamon Bálványos, Csíkkozmás, Farkaslaka, Gyergyószentmiklós, Kézdialmás, Kézdivásárhely, Kilyén, Sepsiszentgyörgy és Szotyor képviselői méretkeznek meg.

A lovasversenyek mellett számos állandó program látogatható majd az Óriáspince-tetőn, a legkisebbek gyermekfoglalkozásokon vehetnek részt, rajzfilmvetítés is lesz, emellett kiállítás, kézművesvásár, fogathajtás, továbbá lovasíjász harci bemutató, valamint 1848-as lovas huszár harcászati bemutató is gazdagítja a vágta programkínálatát.