Javaslata szerint meg kellene szabni, hogy a legeltető juhászok hová építhetnek esztenát és karámot, ahogy vonulási útjaikat is. „Ismerőseim mondták, ismeretlen emberek jártak bent udvaromon, egy barátom fészerét pedig fel is törték. Ha sétálni akarok menni, botot és gázspray-t kell magammal vinnem, mert nagy a valószínűsége, hogy ha nem medvével, akkor pásztorkutyákkal fogok találkozni” – mondotta a polgári pártos politikus.

Simon András, Nagybacon polgármestere igazat adott a megyei tanácstagnak: sok a gond a pásztorokkal, kutyáikkal és a medvékkel is. Mint mondotta, jó lenne, ha a megyei tanács odahatna, hogy a megyei rendőrség vezetősége odaadóbb munkára buzdítsa a helyi rendfenntartókat. „Nem kizárt, hogy véleményemért hamarosan valami ügyet akasztanak a nyakamba, de elmondom: ha hívom a helyi rendőröket, általában nem érnek rá, vagy éppen benzinjük nincs, vagy egyszerűen csak azt mondják, később jönnek. A medvékkel az a baj, hogy nagyon ránk szaporították, s védik őket törvénnyel és Natura 2000-rel is, aminek eredményeképp – csak idén legalább tucatszor támadtak – folyamatos veszélynek vagyunk kitéve. Arra is volt példa, hogy az őr azzal hívott fel, hogy »Bandi, gyere, s kösd meg a medvéket, mert ha nem, nem megyek«” – mondotta az elöljáró.